الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية

تأسيس شركة طيران سورية-سعودية



أعلن، وزير الاستثمار السعودي، يوم السبت، أن المملكة ستستثمر(نحو) لتطوير مطارين في مدينةعلى مراحل متعددة، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز الربط الجوي في سوريا.وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع، خلال مراسم رسمية احتضنها قصر الشعب بدمشق، تحت رعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحضور وفد سعودي ترأسه وزير الاستثمار.وأوضحتأن الاتفاقية أُبرمت مع الصندوق السعودي للاستثمار في الملكية الخاصة (صندوق إيلاف الاستثماري)، بقيادة شركة “بن داود” للاستثمار، عبر شركة “سدرة” المالية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. وتهدف الاتفاقية إلى، إضافة إلىشمالي سوريا.وأكد الفالح أن هذه الخطوة تندرج ضمن، مبرزًا دوركممكن رئيس للتنمية الاقتصادية. من جهته، اعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوريأن الاتفاقية تمثل، بما يدعم الربط الجوي الإقليمي والدولي، ويخلق فرص عمل، ويعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد.وفي السياق ذاته، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية اتفاقية معلتأسيس شركة طيران وطنية اقتصادية جديدة باسمبملكية مشتركة، على أن تنطلق عملياتها التشغيليةووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري عمر الحصري، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لـ“طيران ناس” بندر المهنا. وستعمل الشركة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، مع الالتزام بأعلى، واستكمال إجراءات الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة.وتتوزع الملكية بواقعللهيئة السورية ولشركة “طيران ناس”. وتهدف الشركة إلى تشغيل رحلات نحو، بما يعزز الحركة الجوية من وإلى سوريا، ويطوّر الربط الإقليمي والدولي.وأكد الحصري أن المشروع يشكللإعادة تطوير قطاع الطيران المدني على أسس حديثة، فيما شدد الفالح على أن المبادرة تعكسبين البلدين، وتسهم في دعم البنية التحتية للنقل الجوي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.