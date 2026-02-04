بيترو يدعو ترامب لزيارة كولومبيا ويصف اللقاء بالودي بعد أسابيع من التوتر

Babnet   Latest update 21:26 Tunis

Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 20:09
      
وكالات - عقد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اجتماعا مع غوستافو بيترو، الرئيس الكولومبي، وصفه الطرفان بـالودي، في تحوّل لافت بعد فترة من التوتر، كان ترامب قد اتهم خلالها بيترو بضخ الكوكايين إلى الولايات المتحدة وهدده بإمكانية عمل عسكري.

وعقب اللقاء، سعى ترامب إلى التقليل من حدّة انتقاداته السابقة، موضحا أن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة في السابق، وأنه لم يشعر بالإساءة لأنه لم يكن قد التقى بيترو من قبل ولم يكن يعرفه شخصيا.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، خلال فعالية لاحقة، إن الاجتماع كان “جيدا جدا”، معبرا عن اعتقاده بأن الرئيس الكولومبي كان “ممتازا”.

من جانبه، عقد بيترو مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع، وأكد أن الطرفين خرجا برؤية إيجابية ومتفائلة، مشددا على أن ما يجمعهما هو الحرية، وهي الأساس الذي انطلق منه اللقاء.

وأضاف بيترو أنه وجّه دعوة إلى ترامب لزيارة كولومبيا، قائلا: “لقد دعوته إلى قرطاجنة، وقلت له إنها مكان رائع وجميل لزيارته أو حتى للعيش فيه”، مؤكدا أن اللقاء ترك لديه انطباعا إيجابيا.

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن ترامب أهداه قبعة حمراء تحمل شعار Make America Great Again، موضحا أنه يرغب في إضافة حرف ليصبح الشعار Make the Americas Great Again، في إشارة إلى التقارب الثقافي والاقتصادي والتاريخي بين أمريكا الشمالية والجنوبية.

وكان بيترو قد وجّه في السابق انتقادات لترامب، كما انتقد العملية الأمريكية الرامية إلى اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، غير أن ترامب قال في الفترة الأخيرة إن الزعيم الكولومبي بات أكثر استعدادا للعمل مع إدارته للحد من تدفق المخدرات غير المشروعة.

وأوضح بيترو أن اللقاء تناول سبل إعادة تنشيط فنزويلا، بما في ذلك عبر مشاريع في مجال الطاقة، فيما أكد ترامب أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التعاون في مكافحة المخدرات. وشدد بيترو في هذا السياق على أن بعض المناطق في كولومبيا لا تجد بديلا اقتصاديا سوى زراعة المخدرات.

وأضاف أن غياب فرص العيش الكريم والبنية التحتية ووسائل النقل يدفع السكان إلى التهريب باعتباره الخيار الوحيد المتاح، داعيا إلى معالجة جذور المشكلة بدل الاكتفاء بالمقاربات الأمنية.

كما كشف بيترو أنه دعا ترامب إلى ملاحقة كبار قادة عصابات المخدرات، موضحا أن هناك اعتقادا خاطئا بأن تجار المخدرات هم فقط من يحملون السلاح داخل كولومبيا، في حين أن الرؤوس المدبرة تعيش في مدن مثل دبي ومدريد وميامي، مؤكدا أنه قدم أسماء هؤلاء إلى الرئيس الأمريكي.

وفي ختام اللقاء، أهدى ترامب نظيره الكولومبي نسخة موقعة من كتابه The Art of the Deal، مذيّلة بعبارة “أنت عظيم”. ونشر بيترو صورة للكتاب على منصة إكس، معلقا بسخرية باللغة الإسبانية بأنه لا يفهم تماما ما قصده ترامب من هذا الإهداء.

