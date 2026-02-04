بيترو يدعو ترامب لزيارة كولومبيا ويصف اللقاء بالودي بعد أسابيع من التوتر

وكالات -

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

عقد، الرئيس الأمريكي، اجتماعا مع، الرئيس الكولومبي، وصفه الطرفان بـ، في تحوّل لافت بعد فترة من التوتر، كان ترامب قد اتهم خلالها بيترو بضخ الكوكايين إلى الولايات المتحدة وهدده بإمكانيةوعقب اللقاء، سعى ترامب إلى، موضحا أن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة في السابق، وأنه لم يشعر بالإساءة لأنه لم يكن قد التقى بيترو من قبل ولم يكن يعرفه شخصيا.وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، خلال فعالية لاحقة، إن الاجتماع كان، معبرا عن اعتقاده بأن الرئيس الكولومبي كانمن جانبه، عقد بيتروبعد الاجتماع، وأكد أن الطرفين خرجا برؤية، مشددا على أن ما يجمعهما هو، وهي الأساس الذي انطلق منه اللقاء.وأضاف بيترو أنه وجّه دعوة إلى ترامب لزيارة كولومبيا، قائلا:، مؤكدا أن اللقاء ترك لديهوأشار الرئيس الكولومبي إلى أن ترامب أهداهتحمل شعار، موضحا أنه يرغب في إضافة حرف ليصبح الشعار، في إشارة إلىبين أمريكا الشمالية والجنوبية.وكان بيترو قد وجّه في السابق، كما انتقد العملية الأمريكية الرامية إلى اعتقال رئيس فنزويلا، غير أن ترامب قال في الفترة الأخيرة إن الزعيم الكولومبي باتللحد من تدفق المخدرات غير المشروعة.وأوضح بيترو أن اللقاء تناول، بما في ذلك عبر مشاريع في مجال، فيما أكد ترامب أن الاجتماع تطرق أيضا إلى. وشدد بيترو في هذا السياق على أن بعض المناطق في كولومبيا لا تجد بديلا اقتصاديا سوى زراعة المخدرات.وأضاف أن غيابوالبنية التحتية ووسائل النقل يدفع السكان إلىباعتباره الخيار الوحيد المتاح، داعيا إلى معالجةبدل الاكتفاء بالمقاربات الأمنية.كما كشف بيترو أنه دعا ترامب إلى، موضحا أن هناك اعتقادا خاطئا بأن تجار المخدرات هم فقط من يحملون السلاح داخل كولومبيا، في حين أنتعيش في مدن مثل، مؤكدا أنه قدمإلى الرئيس الأمريكي.وفي ختام اللقاء، أهدى ترامب نظيره الكولومبيمن كتابه، مذيّلة بعبارة. ونشر بيترو صورة للكتاب على منصة، معلقاباللغة الإسبانية بأنه لا يفهم تماما ما قصده ترامب من هذا الإهداء.