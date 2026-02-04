قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات يوم 8 فيفري 2026 بمدرسة حي بوخزر بولاية سوسة

تنظم الدائرة الصحية سوسة 1 بالشراكة مع جمعية أصدقاء الصحة وتحت اشراف الادارة الجهوية للصحة، قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات، يوم الاحد 8 فيفري الجاري، بمدرسة حي بوخزر بولاية سوسةويأتي تنظيم هذه القافلة تحت عنوان "صحتك مسؤوليتنا ووجودك يهمنا " في اطار الحرص على تقريب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المناطق مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الفجوات الصحيةوتهدف هذه المبادرة الانسانية الخيرية الى تعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري والتوقي من الأمراض وبناء مجتمع يتمتع بصحة أفضلوستؤمن هذه القافلة عيادات في الطب العام وطب العيون وطب أمراض القلب وطب الاسنان والامراض الجلدية والتغذية اضافة الى التقصي المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم