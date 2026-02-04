Babnet   Latest update 23:03 Tunis

قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات يوم 8 فيفري 2026 بمدرسة حي بوخزر بولاية سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 22:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنظم الدائرة الصحية سوسة 1 بالشراكة مع جمعية أصدقاء الصحة وتحت اشراف الادارة الجهوية للصحة، قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات، يوم الاحد 8 فيفري الجاري، بمدرسة حي بوخزر بولاية سوسة

ويأتي تنظيم هذه القافلة تحت عنوان "صحتك مسؤوليتنا ووجودك يهمنا " في اطار الحرص على تقريب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المناطق مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الفجوات الصحية


وتهدف هذه المبادرة الانسانية الخيرية الى تعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري والتوقي من الأمراض وبناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل


وستؤمن هذه القافلة عيادات في الطب العام وطب العيون وطب أمراض القلب وطب الاسنان والامراض الجلدية والتغذية اضافة الى التقصي المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323148

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-13
20°-13
16°-10
19°-8
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>