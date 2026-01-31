Babnet   Latest update 08:02 Tunis

ليبيا.. اشتباكات عنيفة جنوب مدينة الزاوية

اندلعت مساء الجمعة اشتباكات عنيفة جنوبي مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس بين قوة الكتيبة 459 بقيادة محمد المرتاح، وقوة جهاز الدعم والاستقرار برئاسة حسن أبوزريبة.

من جهتها، لم تحدد الجهات المعنية أسباب اندلاع المواجهات المسلحة حتى الآن.


ويعد المرتاح من القيادات الموالية لوكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، فيما يقود أبوزريبة جهاز الدعم والاستقرار.


وتشهد المنطقة جهودا من مشائخ وأعيان المدينة لتهدئة الوضع ووقف امتداد الاشتباكات إلى الأحياء السكنية.

بدوره، دعا الهلال الأحمر فرع الزاوية السكان إلى الالتزام بمنازلهم والابتعاد عن النوافذ، مشدداً على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات الطبية أي بيانات رسمية عن عدد القتلى أو الجرحى، فيما ناشدت السلطات المحلية الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار وفتح ممر آمن للعائلات العالقة في المنطقة.
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
