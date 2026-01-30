الدوري الأوروبي: تحديد المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي وفرق الملحق

اختُتمت مساء أمس الخميس منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، والتي تُقام بنظام الدوري الموحّد.ووفق الترتيب العام في ختام المرحلة الأولى، ضمنت ثمانية أندية التأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون خوض الملحق، وهي:* أولمبيك ليون* أستون فيلا* ميتييلاند* ريال بيتيس* بورتو* سبورتينغ براغا* فرايبورغ* رومافي المقابل، تأهلت الفرق التي أنهت المنافسات بين المركزين 9 و24 إلى ملحق الدوري الأوروبي، حيث ستتنافس 16 فريقًا في ثماني مواجهات بنظام الذهاب والإياب لتحديد بقية المتأهلين إلى ثمن النهائي.وستُجرى قرعة الملحق وفق نظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحديد المواجهات قبل خوض المباراتين.ويأتي هذا النظام بعد اعتماد صيغة جديدة للمسابقة تشمل 36 فريقًا بدل 32، ضمن دوري موحّد يُجمع في جدول ترتيب واحد، بهدف رفع نسق التنافس ومنح فرص أوسع للأندية في الأدوار الإقصائية.ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب الملحق انطلاقًا من 13 فيفري المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب يوم 20 من الشهر ذاته.