نداء استغاثة من بحارة مصريين بعد احتجاز إيران سفينتهم

وجه مواطن مصري استغاثة للسلطات المصرية للتدخل والسعي للإفراج عنهم بعد احتجازهم على متن سفينة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن احتجازهم تم من قبل السلطات الإيرانية.وقال المصري المتحدث في الفيديو إنه يعمل كبير ضباط بحريين، ومعه 4 مصريين آخرين تم احتجازهم في شهر ديسمبر الماضي بداعي التهريب، لكن وفق روايته فإنهم كانوا ينقلون شحنة رسمية من ميناء في الشارقة الإماراتية إلى خورفكان، قبل توقيفهم واحتجازهم من السلطات الإيرانية.وأضاف أن ناقلة البترول تدعى "ريم الخليج" وتم نقل الموظفين عليها إلى إيران وتغريمهم مبلغ إجمالي 14 مليون دولار، وفي حالة عدم سدادها سيتم سجنهم، موضحا أن "الشركة تقول إنها وكلت محاميا للدفاع عنا لكننا لا نرى أي تحرك، والأمور تتطور للأسوأ".وواصل: "نناشد السلطات المصرية للتدخل، نحن غير مذنبين ومجرد موظفين على المركب، والمبلغ كبير على الشركة وكلامها معنا غير واضح ويدور حول العمل على حل الموضوع، لكننا هنا منذ شهر والأوضاع تسوء".وأكد أنه يعمل "منذ 25 عاما في البحر وأول مرة أتعرض لهذه المشكلة"، متابعا: "لم أعمل على مراكب التهريب، وشغلنا رسمي ومعنا أوراق".ونقلت تقارير محلية، عن مصادر في وزارة الخارجية، قولها إن السلطات المصرية تحقق في واقعة استغاثة البحارة المصريين.