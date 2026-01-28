Babnet   Latest update 07:36 Tunis

نداء استغاثة من بحارة مصريين بعد احتجاز إيران سفينتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979a8c2da1f02.90585064_gjifhlmnkpoqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 07:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وجه مواطن مصري استغاثة للسلطات المصرية للتدخل والسعي للإفراج عنهم بعد احتجازهم على متن سفينة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن احتجازهم تم من قبل السلطات الإيرانية.

وقال المصري المتحدث في الفيديو إنه يعمل كبير ضباط بحريين، ومعه 4 مصريين آخرين تم احتجازهم في شهر ديسمبر الماضي بداعي التهريب، لكن وفق روايته فإنهم كانوا ينقلون شحنة رسمية من ميناء في الشارقة الإماراتية إلى خورفكان، قبل توقيفهم واحتجازهم من السلطات الإيرانية.


وأضاف أن ناقلة البترول تدعى "ريم الخليج" وتم نقل الموظفين عليها إلى إيران وتغريمهم مبلغ إجمالي 14 مليون دولار، وفي حالة عدم سدادها سيتم سجنهم، موضحا أن "الشركة تقول إنها وكلت محاميا للدفاع عنا لكننا لا نرى أي تحرك، والأمور تتطور للأسوأ".


وواصل: "نناشد السلطات المصرية للتدخل، نحن غير مذنبين ومجرد موظفين على المركب، والمبلغ كبير على الشركة وكلامها معنا غير واضح ويدور حول العمل على حل الموضوع، لكننا هنا منذ شهر والأوضاع تسوء".

وأكد أنه يعمل "منذ 25 عاما في البحر وأول مرة أتعرض لهذه المشكلة"، متابعا: "لم أعمل على مراكب التهريب، وشغلنا رسمي ومعنا أوراق".

ونقلت تقارير محلية، عن مصادر في وزارة الخارجية، قولها إن السلطات المصرية تحقق في واقعة استغاثة البحارة المصريين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322688

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
15°-12
17°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>