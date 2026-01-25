إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة في الولايات المتحدة بسبب العاصفة الثلجية

أدت عاصفة ثلجية عاتية في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة إلى إلغاء أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية يوم الأحد، وفقا لبيانات "FlightAware" المتخصصة في مراقبة حركة الطيران.وبحسب البيانات المحدثة حتى الساعة 5:15 مساء بتوقيت موسكو (9:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأحد 25 جانفي، بلغ إجمالي الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرحلات الدولية المتجهة إليها أو المغادرة منها، 10,062 رحلة.وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط كثيف للثلوج وتشكل جليد وانزلاق في منطقة واسعة تمتد من شرق تكساس إلى ولاية كارولينا الشمالية.وأعلنت حالة الطوارئ في 21 ولاية على الأقل تحسبا لتداعيات العاصفة وضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.