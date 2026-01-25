بطولة إسبانيا: برشلونة يهزم أوفييدو بثلاثية ويستعيد الصدارة

أتلتيكو مدريد يتقدّم إلى المركز الثالث بفوزه على مايركا



استعادصدارةبعد فوزه على ضيفهبثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد تحت أمطار غزيرة.وجاءت أهداف الفريق الكتالوني بواسطة، الذي بصم على هدف رائع بتسديدة مقصية مزدوجة.ورفع برشلونة رصيده إلى، متقدّمًا بفارق نقطة واحدة علىصاحب المركز الثاني، فيما يحتلالمرتبة الثالثة برصيدوعانى برشلونة من صلابة دفاع أوفييدو قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة، إثر خطأ دفاعي استغله داني أولمو. وبعد خمس دقائق فقط، ضاعف رافينيا النتيجة مستفيدًا من تمريرة خاطئة للمدافع، قبل أن يختتم لامين جمال الثلاثية في الدقيقةإثر تمريرة حاسمة من أولمو داخل منطقة الجزاء.تقدّمإلى المركز الثالث في ترتيب البطولة الإسبانية، عقب فوزه الواضح على ضيفهبثلاثة أهداف دون مقابل.ورفع أتلتيكو رصيده إلى، متجاوزًاالذي تراجع إلى المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد مايركا عندفي المركز السادس عشر، ليبقى مهددًا بالنزول.ويواصلتصدّر الترتيب بـ، متقدّمًا بنقطتين على برشلونة، في حين تتواصل منافسات الجولة بصراع محتدم على الصدارة والمراكز الأوروبية.