بطولة إسبانيا: برشلونة يهزم أوفييدو بثلاثية ويستعيد الصدارة
استعاد برشلونة صدارة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد تحت أمطار غزيرة.
وجاءت أهداف الفريق الكتالوني بواسطة داني أولمو ورافينيا ولامين جمال، الذي بصم على هدف رائع بتسديدة مقصية مزدوجة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة، متقدّمًا بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة الثالثة برصيد 44 نقطة.
وعانى برشلونة من صلابة دفاع أوفييدو قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52، إثر خطأ دفاعي استغله داني أولمو. وبعد خمس دقائق فقط، ضاعف رافينيا النتيجة مستفيدًا من تمريرة خاطئة للمدافع ديفيد كوستاس، قبل أن يختتم لامين جمال الثلاثية في الدقيقة 73 إثر تمريرة حاسمة من أولمو داخل منطقة الجزاء.
أتلتيكو مدريد يتقدّم إلى المركز الثالث بفوزه على مايركاتقدّم أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة الإسبانية، عقب فوزه الواضح على ضيفه ريال مايركا بثلاثة أهداف دون مقابل.
ورفع أتلتيكو رصيده إلى 44 نقطة، متجاوزًا فياريال الذي تراجع إلى المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد مايركا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى مهددًا بالنزول.
ويواصل ريال مدريد تصدّر الترتيب بـ51 نقطة، متقدّمًا بنقطتين على برشلونة، في حين تتواصل منافسات الجولة بصراع محتدم على الصدارة والمراكز الأوروبية.
