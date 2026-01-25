Babnet   Latest update 18:46 Tunis

الصين تعتزم تعزيز التعاون مع كندا ردا على تهديدات ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697646ffd3fdd9.84145109_ljqhnkogmiepf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 17:37
      
علقت السفارة الصينية في كندا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا، قائلة إن بكين تريد تعزيز علاقاتها مع أوتاوا في المجال الاقتصادي.

وقالت السفارة لصحيفة "ذا غلوب آند ميل": "تعزيز العلاقات الصينية الكندية بشكل صحي ومستقر يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويساهم في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار العالمي".


وقال ترامب في وقت سابق: "إذا كان الحاكم كارني يعتقد أنه سيجعل كندا "ميناء إنزال" للصين لإرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ للغاية. سوف تبتلع الصين كندا حية، وتلتهمها تماما، بما في ذلك تدمير أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها العامة".


وشدد ترامب على أنه سيتم ضرب كندا على الفور بتعريفة 100% ضد جميع السلع والمنتجات الكندية القادمة إلى الولايات المتحدة، إذا أبرمت صفقة مع الصين.

وبعد حوالي عقد من الزمن من التنافر في العلاقات بين الصين وكندا، شرعت بكين وأوتاوا في إقامة شراكة استراتيجية جديدة ثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين واستمرت 4 أيام.

وتعد الصين منذ فترة طويلة ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية الثنائية 118.9 مليار دولار في عام 2024.

وبلغت صادرات كندا السلعية إلى الصين 30 مليار دولار، في حين وصلت وارداتها السلعية إلى 88.9 مليار دولار.
