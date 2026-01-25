سيدي بوزيد: تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعهد الرقاب

انتظمت، اليوم الأحد، بمعهد الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة سكان المنطقة، بهدف مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتمكين أكبر عدد ممكن من المرضى من تلقي الخدمات في مختلف الاختصاصات الطبية.وبين المسؤول عن الاعلام والاتصال بجمعية طلبة الطب بصفاقس فاخر الشرفي في تصريح لصحفية "وات"، أن القافلة هدفها تقريب الخدمات الصحية وتوفير وسائل الرعاية الصحية في كل الاختصاصات لفائدة سكان المنطقة، مشيرا الى انها تنتظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون من معهد الرقاب.وأشار الى أنه يتم استقبال المرضى الذين يتوجهون للقافلة، في خيمة ضغط الدم والسكري ومنها الى قاعة يتم فيها تشخيص الوضع الصحي للمريض ليتم توجيهه الى قاعة الاختصاص لتلقي الخدمات ويتم في الاخر تمكينه من الأدوية اللازمة مجانا.وبينت مديرة المستشفى المحلي بالرقاب جيهان السويسي في تصريح لصحفية "وات"، أنه تم توفير كل المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة وتوفير الموارد البشرية لانجاح هذه القافلة التي تمثل بادرة جيدة لمزيد تمكين سكان المنطقة من تلقي الخدمات العلاجية في كل الاختصاصات.وقد ثمن عدد من المواطنين الذين توافدوا على معهد الرقاب هذه البادرة التي مكنتهم من تلقي العلاج لدى أطباء مختصين كانت الظروف المادية تمنعهم من الاستفادة بها، كما استحسنوا توفير الأدوية بشكل مجاني لكل المرضى.وتمثلت الاختصاصات الطبية المتوفرة اليوم في القافلة الصحية، طب الغدد وطب العيون وطب القلب وطب الكلى وطب الأطفال وطب النساء وطب الجلدية وطب المفاصل وطب الأذن والحنجرة.