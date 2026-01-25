كاس رابطة ابطال افريقيا: الملعب المالي يفوز على بيترو اتليتيكو 2-صفر و يتصدر المجموعة

تفوق الملعب المالي مساء اليوم الاحد على بيترو اتليتيكو الانغولي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وجاءت ثنائية الملعب المالي بفضل اللاعب تادوس نكونغ (54) و زميله مامادو تراوري (59).وارتقى الملعب المالي بفضل هذا الانتصار الى صدارة المجموعة ب7 نقاط متقدما على الترجي الرياضي ثاني الترتيب ب5 نقاط ثم بيترو اتليتيكو الانغولي 4 نقاط بينما يحتل سيمبا التنزاني ذيل الترتيب بصفر نقطة.ويواجه الترجي الرياضي الاسبوع القادم سيمبا التنزاني في دار السلام بينما يستضيف بيترو اتليتيكو الملعب المالي بلواندا ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.