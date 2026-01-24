أوغسبورغ يلحق ببايرن ميونخ الهزيمة الأولى في "البوندسليغا"
تلقى بايرن ميونخ هزيمته الأولى في الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم بعد خسارته على ملعبه أمام ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 1-2 اليوم السبت، في المرحلة الـ19 من "البوندسليغا".
وعلى ملعب "أليانز أرينا"، قلب أوغسبورغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري إلى فوز مثير ألحق من خلاله الهزيمة الأولى بالمتصدر.
وتقدم هيروكي إيتو بهدف لبايرن لكن أوغسبورغ رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أرتور تشافيس ونوح ماسينجو.
ورغم الخسارة ظل بايرن في صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، بينما ارتفع رصيد أوغسبورغ إلى 19 نقطة، في المركز الـ13.
وتعد هذه ثاني خسارة لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بشكل عام، بعد سقوطه على ملعب أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-3، خلال نوفمبر الماضي.
وعلى ملعب "أليانز أرينا"، قلب أوغسبورغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري إلى فوز مثير ألحق من خلاله الهزيمة الأولى بالمتصدر.
وتقدم هيروكي إيتو بهدف لبايرن لكن أوغسبورغ رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أرتور تشافيس ونوح ماسينجو.
⏸ | 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔— FC Bayern (@FCBayernEN) January 24, 2026
Our unbeaten run comes to an end 😔 pic.twitter.com/Y3RV0seVmZ
ورغم الخسارة ظل بايرن في صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، بينما ارتفع رصيد أوغسبورغ إلى 19 نقطة، في المركز الـ13.
وتعد هذه ثاني خسارة لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بشكل عام، بعد سقوطه على ملعب أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-3، خلال نوفمبر الماضي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322489