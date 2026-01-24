أوغسبورغ يلحق ببايرن ميونخ الهزيمة الأولى في "البوندسليغا"

⏸ | 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔



Our unbeaten run comes to an end 😔 pic.twitter.com/Y3RV0seVmZ — FC Bayern (@FCBayernEN) January 24, 2026

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، قلب أوغسبورغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري إلى فوز مثير ألحق من خلاله الهزيمة الأولى بالمتصدر.وتقدم هيروكي إيتو بهدف لبايرن لكن أوغسبورغ رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أرتور تشافيس ونوح ماسينجو.ورغم الخسارة ظل بايرن في صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، بينما ارتفع رصيد أوغسبورغ إلى 19 نقطة، في المركز الـ13.وتعد هذه ثاني خسارة لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بشكل عام، بعد سقوطه على ملعب أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-3، خلال نوفمبر الماضي.