أوغسبورغ يلحق ببايرن ميونخ الهزيمة الأولى في "البوندسليغا"

Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 19:38
      
تلقى بايرن ميونخ هزيمته الأولى في الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم بعد خسارته على ملعبه أمام ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 1-2 اليوم السبت، في المرحلة الـ19 من "البوندسليغا".

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، قلب أوغسبورغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري إلى فوز مثير ألحق من خلاله الهزيمة الأولى بالمتصدر.


وتقدم هيروكي إيتو بهدف لبايرن لكن أوغسبورغ رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أرتور تشافيس ونوح ماسينجو.



ورغم الخسارة ظل بايرن في صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، بينما ارتفع رصيد أوغسبورغ إلى 19 نقطة، في المركز الـ13.

وتعد هذه ثاني خسارة لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بشكل عام، بعد سقوطه على ملعب أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-3، خلال نوفمبر الماضي.
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
