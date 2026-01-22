ترامب: يجري العمل على إنشاء هيكل في غرينلاند وسيكون ذلك مذهلا للولايات المتحدة

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في طريق العودة إلى واشنطن العاصمة. لقد كانت فترة رائعة في دافوس. يجري العمل الآن على هيكل غرينلاند، وسيكون مذهلا للولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف: "مجلس السلام شيء لم يشهده العالم من قبل - إنه مميز للغاية. الكثير من الأمور الجيدة تحدث!".وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق في دافوس بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف "الناتو"، بسبب غرينلاند. مشيرا إلى أن اتفاقا طويل الأمد بشأن غرينلاند قيد البحث حاليا.كما أعلن ترامب عن تشكيل إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي، وذلك بعد اجتماع وصفه بـ "المثمر للغاية" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.وأشار ترامب إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".وذكر أنه "بناء على هذا التفاهم، لن تفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من فيفري".وأضاف أن "هناك مناقشات إضافية حول مشروع القبة الذهبية فيما يتعلق بغرينلاند، وأنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل مع تقدم هذه المباحثات".وأوضح أن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب آخرين سيتولون مسؤولية المفاوضات.