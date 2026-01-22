سليانة: تنظيم اليوم الجهوي التحسيسي حول الاستثمار المسؤول للأغذية الزراعية

احتضن مقر ولاية سليانة صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الجهوي التحسيسي حول الاستثمار المسؤول للأغذية الزراعية من أجل تشغيل الشباب وتحويل نظم الأغذية وتحقيق التنمية المستدامة، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالاشتراك مع المنظمة الدولية للعمل ومنظمة الأغذية و الزراعة.واعتبرت منسقة المشروع بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية سنية الحفصي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع (الذي يتواصل من أكتوبر 2025 الى ديسمبر 2027) هو أول تجربة نموذجية تموّل عن طريق صندوق تشغيل الشباب يجمع بين منظمتين دوليتين وهياكل الدولة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة ولائقة للشباب عن طريق ريادة الأعمال، ويشمل 6 ولايات وهي سليانة ونابل وبنزرت وصفاقس ومدنين وزغوان.وأضافت أن حضور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية سيتجسّد عبر الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات أين سيتم تفعيل المشروع وتنفيذه، لافتة الى أن مساري اختيار الشباب المستفيد موزع الى أصحاب أفكار المشاريع (في مرحلة فكرة مبلورة) ومن لديهم مشاريع منجزة (توسعة).من جهتها، أفادت منسقة المشروع بمنظمة العمل الدولية تقوى كريم لصحفية "وات" بأن مجال التدخّل يشمل الاستثمار في المجال الفلاحي وهو موجه للفئة العمرية بين 18 و 40 سنة بهدف دعهم وتكوينهم ومرافقتهم.وأكدت أنه سيتم اختيار الأفكار التي لها أبعاد اجتماعية وابتكارية والتي تراعي الجانب البيئي حسب الأولويات، مشيرة الى أنه سيتم اختيار 20 شابا وشابة أصيلي الجهة، على أن يتم مرافقتهم طيلة 4 أشهر وتحسين أفكار المشاريع وتكوينهم في مجالات مختلفة وسيتم لاحقا اختيار 10 مشاريع فقط وتمويلها سواء في المجال الفلاحي أو في الخدمات المرتبطة بهذا المجال.ودعت الراغبين في المشاركة، الى الولوج الى الصفحة الرسمية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مع بداية شهر فيفري (تاريخ فتح الترشحات) وتعمير الاستمارة بالمعلومات اللازمة .من جانبها، أكدت منسقة المشروع بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاطمة الزهراء بوعلاقي أنّ قيمة تمويل المشاريع تتراوح بين 20 ألف دينار 60 ألف دينار، باعتبار التكوين و المرافقة والتجهيزات.وأوضحت أن المقاربة تعتمد على مرحلة التشخيص ثم التحسيس تليها مرحلة التسريع، لافتة الى أن المرحلة الأولية تشمل اختيار 4 منظومات فلاحية ذات قدرة على خلق الاستثمار و مواطن الشغل اعتمادا على منهجية علمية وهي إيجاد الحلول الكفيلة للمنظومات.أمم