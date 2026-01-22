قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس: حجز الملف للمفاوضة وإصدار الحكم

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حجز قضية الإعلاميينللمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك على خلفية تهم تتعلّق بالتهرّب الضريبي.ويواجه المتهمان اتهامات تتصل بمخالفات جبائية، وفق ما ورد بملف القضية المعروضة على أنظار المحكمة.