عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات يوم 25 جانفي 2026 بالبليدات

<img src=http://www.babnet.net/images/7/medecin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Janvier 2026
      
ينظم مجمع الصحة الاساسية بقبلي بالشراكة مع الجمعية الخيرية بالبليدات وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري بقبلي والمندوبية الجهوية للتربية بقبلي وجمعية اطباء قفصة، عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات، وذلك يوم الاحد 25 جانفي الجاري بالمركز الوسيط بالبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية.  
 
وتتضمن القافلة الطبية عيادات طبية في أمراض القلب وطب العيون وطب الاسنان وجراحة وتقويم العظام وطب النساء والتوليد وطب الاطفال والأمراض الجلدية وأمراض المعدة والامعاء والطب الباطني وجراحة الاذن والانف وللحنجرة وجراحة الوجه والرقبة وأمراض السكري والغدد الصماء والامراض الصدرية واختصاصات التغذية وجراحة الصدر والطب العام وأمراض الكلى وجراحة الجهاز .الهضمي والامعاء

 
يشار، الى أن جمعية أطباء قفصة هي جمعية علمية طبية تم انشاؤها سنة 2019 وتهدف الى تنظيم الملتقيات والندوات الطبية العلمية  ورفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع والمساهمة في تنظيم .الخدمات الصحية
