Babnet   Latest update 16:54 Tunis

فراس شواط يقود النادي الإفريقي إلى الالتحاق بالترجي الرياضي في صدارة الترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69723d741ce3d1.68166756_pionqhjegklfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 16:54 قراءة: 1 د, 58 ث
      
قاد فراس شواط النادي الإفريقي إلى انتصار عريض على حساب النجم الرياضي الساحلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، كانت كلها بإمضاء قناص النادي الإفريقي في الدقائق 41 و74 و76، وذلك لحساب الدفعة الرابعة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

وتمكّن أبناء باب الجديد بفضل هذا الفوز من الالتحاق بالترجي الرياضي التونسي في صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، مع أفضلية للترجي بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، في حين تجمّد رصيد النجم الساحلي عند 22 نقطة في المرتبة الثامنة.


وبسط النادي الإفريقي هيمنته على مجريات اللقاء الذي أُقيم على أرضية ميدان في أبهى حلة، مبدّدًا المخاوف التي سبقت المباراة بسبب العوامل المناخية التي شهدتها عدد من مناطق البلاد، ولا سيما الضاحية الجنوبية للعاصمة.


ورسّم فراس شواط نفسه نجمًا للمباراة، بعد أن هزّ شباك فريقه السابق ذهابًا وإيابًا، وارتقى منفردًا إلى صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف.

وكادت المباراة أن تشهد حصيلة تهديفية أكبر، لولا يقظة حارس النجم الساحلي صبري بن حسن الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة من هجومات رفاق القائد معتز الزمزمي، في لقاء شهد إقصاء مدرب النجم الساحلي محمد المكشر في الدقيقة 84 إثر احتجاجه المتواصل على قرارات الحكم نضال اللطيف.

الخميس – ملعب حمادي العقربي برادس

* النادي الإفريقي: 3
(فراس شواط 42 و74 و76)
* النجم الرياضي الساحلي: 0

الترتيب

الترجي الرياضي: 37 ن / 17 ل / 11 ف / 4 ت / 2 ه / له 30 / عليه 6
النادي الإفريقي: 37 ن / 17 ل / 11 ف / 4 ت / 2 ه / له 23 / عليه 7
الملعب التونسي: 34 ن
النادي الصفاقسي: 32 ن
الاتحاد المنستيري: 30 ن
الترجي الجرجيسي: 24 ن
نجم المتلوي: 24 ن
النجم الساحلي: 22 ن
مستقبل المرسى: 19 ن
اتحاد بن قردان: 19 ن
النادي البنزرتي: 17 ن
شبيبة العمران: 16 ن
شبيبة القيروان: 14 ن
مستقبل سليمان: 12 ن
مستقبل قابس: 12 ن
الأولمبي الباجي: 12 ن

بقية نتائج الجولة

ملعب مصطفى بن جنات – المنستير
الاتحاد المنستيري 2
الترجي الرياضي 1

ملعب العواني – القيروان
شبيبة القيروان 0
الملعب التونسي 1

ملعب الطيب المهيري – صفاقس
النادي الصفاقسي 4
النادي البنزرتي 0

ملعب قابس
مستقبل قابس 1
الأولمبي الباجي 0

البرنامج المتبقي

* شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي (ملعب زويتن)
* نجم المتلوي – مستقبل سليمان (ملعب المتلوي)
* اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى (ملعب بن قردان)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322350

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>