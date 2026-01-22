فراس شواط يقود النادي الإفريقي إلى الالتحاق بالترجي الرياضي في صدارة الترتيب
قاد فراس شواط النادي الإفريقي إلى انتصار عريض على حساب النجم الرياضي الساحلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، كانت كلها بإمضاء قناص النادي الإفريقي في الدقائق 41 و74 و76، وذلك لحساب الدفعة الرابعة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.
وتمكّن أبناء باب الجديد بفضل هذا الفوز من الالتحاق بالترجي الرياضي التونسي في صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، مع أفضلية للترجي بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، في حين تجمّد رصيد النجم الساحلي عند 22 نقطة في المرتبة الثامنة.
وبسط النادي الإفريقي هيمنته على مجريات اللقاء الذي أُقيم على أرضية ميدان في أبهى حلة، مبدّدًا المخاوف التي سبقت المباراة بسبب العوامل المناخية التي شهدتها عدد من مناطق البلاد، ولا سيما الضاحية الجنوبية للعاصمة.
ورسّم فراس شواط نفسه نجمًا للمباراة، بعد أن هزّ شباك فريقه السابق ذهابًا وإيابًا، وارتقى منفردًا إلى صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف.
وكادت المباراة أن تشهد حصيلة تهديفية أكبر، لولا يقظة حارس النجم الساحلي صبري بن حسن الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة من هجومات رفاق القائد معتز الزمزمي، في لقاء شهد إقصاء مدرب النجم الساحلي محمد المكشر في الدقيقة 84 إثر احتجاجه المتواصل على قرارات الحكم نضال اللطيف.
الخميس – ملعب حمادي العقربي برادس* النادي الإفريقي: 3
(فراس شواط 42 و74 و76)
* النجم الرياضي الساحلي: 0
الترتيبالترجي الرياضي: 37 ن / 17 ل / 11 ف / 4 ت / 2 ه / له 30 / عليه 6
النادي الإفريقي: 37 ن / 17 ل / 11 ف / 4 ت / 2 ه / له 23 / عليه 7
الملعب التونسي: 34 ن
النادي الصفاقسي: 32 ن
الاتحاد المنستيري: 30 ن
الترجي الجرجيسي: 24 ن
نجم المتلوي: 24 ن
النجم الساحلي: 22 ن
مستقبل المرسى: 19 ن
اتحاد بن قردان: 19 ن
النادي البنزرتي: 17 ن
شبيبة العمران: 16 ن
شبيبة القيروان: 14 ن
مستقبل سليمان: 12 ن
مستقبل قابس: 12 ن
الأولمبي الباجي: 12 ن
بقية نتائج الجولةملعب مصطفى بن جنات – المنستير
الاتحاد المنستيري 2
الترجي الرياضي 1
ملعب العواني – القيروان
شبيبة القيروان 0
الملعب التونسي 1
ملعب الطيب المهيري – صفاقس
النادي الصفاقسي 4
النادي البنزرتي 0
ملعب قابس
مستقبل قابس 1
الأولمبي الباجي 0
البرنامج المتبقي* شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي (ملعب زويتن)
* نجم المتلوي – مستقبل سليمان (ملعب المتلوي)
* اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى (ملعب بن قردان)
