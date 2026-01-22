طبلبة: العثور على جثة أحد البحارة المفقودين

أكد رئيس نقابة البحارة بطبلبة عدنان النقبي، في تصريح لديوان أف أم، العثور على جثة أحد البحارة المفقودين .يذكر أنه فُقد الاتصال بأربعة بحارة من عائلة واحدة في جهة طبلبة بولاية المنستير بعد أن خرجوا على متن مركبهم يوم الإثنين الماضي وكان من المتوقع أن يعودوا إلى الميناء صباح الثلاثاء فيما نجح البحار الخامس في الوصول إلى جزيرة قوريا سباحة.