Babnet   Latest update 11:26 Tunis

طبلبة: العثور على جثة أحد البحارة المفقودين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6971fbb2c27e34.74452393_nmifepohlgkjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 11:26 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكد رئيس نقابة البحارة بطبلبة عدنان النقبي، في تصريح لديوان أف أم، العثور على جثة أحد البحارة المفقودين .
أخبار ذات صلة:
فيديو لأحد البحارة الناجين من غرق مركب صيد قبالة سواحل طبلبة من ولاية المنستير‎
فيديو لأحد البحارة الناجين من غرق مركب صيد قبالة سواحل طبلبة من ولاية المنستير‎...

يذكر أنه فُقد الاتصال بأربعة بحارة من عائلة واحدة في جهة طبلبة بولاية المنستير بعد أن خرجوا على متن مركبهم يوم الإثنين الماضي وكان من المتوقع أن يعودوا إلى الميناء صباح الثلاثاء فيما نجح البحار الخامس في الوصول إلى جزيرة قوريا سباحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322326

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-9
14°-8
14°-10
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>