أضرار بمبنى في الحي المالي بدبي إثر اعتراض هجوم جوي

Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 17:41
      
تضررت واجهة أحد المباني في الحي المالي بمدينة دبي، اليوم الجمعة، جراء شظايا ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة لهجوم جوي، وفق ما أكده المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأوضح المصدر ذاته أن الأضرار طالت واجهة مبنى في منطقة «وسط دبي» نتيجة سقوط حطام عقب التصدي للهجوم، دون تسجيل معلومات رسمية عن وقوع إصابات بشرية.


ونقل عن شاهد عيان يقيم بالقرب من موقع الحادث قوله إن دوي الانفجار كان قويا للغاية، مشيرا إلى اهتزاز الأرض لحظة وقوعه.


ويأتي هذا التطور بعد يوم من سقوط طائرة مسيّرة قرب الحي المالي في دبي، في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كانت إيران قد لوّحت باستهداف مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ اندلاع المواجهات في المنطقة، أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 1500 طائرة مسيّرة ونحو 300 صاروخ، وهو ما يعد من أعلى مستويات الاعتراض التي شهدتها دولة في الفترة الأخيرة.

كما تعرضت الإمارات خلال الأسابيع الماضية لهجمات استهدفت منشآت حيوية، من بينها مطار دبي وميناؤه، ضمن سلسلة ضربات متبادلة في إطار التصعيد العسكري الإقليمي.

وأسفرت الهجمات التي طالت دول الخليج منذ بداية الحرب عن سقوط 24 قتيلا، بينهم 7 عسكريين أمريكيين و11 مدنيا، في حين تتواصل الدعوات الدولية إلى التهدئة ووقف الأعمال القتالية.
