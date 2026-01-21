Babnet   Latest update 17:20 Tunis

فيديو لأحد البحارة الناجين من غرق مركب صيد قبالة سواحل طبلبة من ولاية المنستير‎

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 16:13
      
بثّت إذاعة الديوان أف أم مقطع فيديو يوثّق نجاة أحد البحّارة إثر حادث غرق مركب صيد قبالة سواحل طبلبة من ولاية المنستير، حيث تمكّنت وحدات الحرس البحري من إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد بدت عليه علامات الخوف والصدمة جرّاء الحادث.

وفي السياق ذاته، تتواصل منذ صباح اليوم الأربعاء عمليات البحث عن أربعة بحّارة مفقودين قبالة سواحل طبلبة، وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير رؤوف المرواني.


وأوضح المرواني، في تصريح إعلامي، أن مركب الصيادين غادر ميناء طبلبة يوم 19 جانفي 2026 على الساعة الواحدة بعد الظهر، وعلى متنه خمسة بحّارة، قبل أن ينقلب قبالة سواحل جزيرة قوريا على بعد نحو نصف ميل بحري. وتمكّن أحد البحّارة من السباحة وصولًا إلى الجزيرة وإبلاغ السلط المعنية بحادث انقلاب القارب.


وأضاف المسؤول الجهوي أن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية تواصل عمليات التمشيط عبر تسخير خافرة بحرية وعدد من الدراجات المائية، إلى جانب فريق مشترك من الغواصين، فضلا عن فرق ميدانية للحماية المدنية تقوم بتمشيط السواحل.

من جهته، أفاد رئيس نقابة البحّارة بطبلبة عدنان النقبي، في تصريح سابق لإذاعة المنستير، بأن الاتصال انقطع بالبحّارة منذ صباح يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى تواصل الجهود للعثور على المفقودين.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ظل ظروف بحرية صعبة، وسط ترقّب عائلات البحّارة لأي مستجدات حول مصير أبنائهم.
