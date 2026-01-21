فيديو لأحد البحارة الناجين من غرق مركب صيد قبالة سواحل طبلبة من ولاية المنستير‎

بثّت إذاعة الديوان أف أم مقطع فيديو يوثّقإثر حادث غرق مركب صيد قبالة سواحلمن ولاية المنستير، حيث تمكّنت وحدات الحرس البحري من إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد بدت عليه علامات الخوف والصدمة جرّاء الحادث.وفي السياق ذاته، تتواصل منذ صباح اليوم الأربعاءقبالة سواحل طبلبة، وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستيروأوضح المرواني، في تصريح إعلامي، أن مركب الصيادين غادر ميناء طبلبة يوم 19 جانفي 2026 على الساعة الواحدة بعد الظهر، وعلى متنه خمسة بحّارة، قبل أن ينقلب قبالة سواحلعلى بعد نحو نصف ميل بحري. وتمكّن أحد البحّارة من السباحة وصولًا إلى الجزيرة وإبلاغ السلط المعنية بحادث انقلاب القارب.وأضاف المسؤول الجهوي أنتواصل عمليات التمشيط عبر تسخير خافرة بحرية وعدد من الدراجات المائية، إلى جانب فريق مشترك من الغواصين، فضلا عن فرق ميدانية للحماية المدنية تقوم بتمشيط السواحل.من جهته، أفاد رئيس نقابة البحّارة بطبلبة، في تصريح سابق لإذاعة المنستير، بأن الاتصال انقطع بالبحّارة منذ صباح يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى تواصل الجهود للعثور على المفقودين.وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ظل ظروف بحرية صعبة، وسط ترقّب عائلات البحّارة لأي مستجدات حول مصير أبنائهم.