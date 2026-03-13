ترامب: دمرنا معظم قدرات إيران العسكرية ونحاول تفادي أضرار غير قابلة للإصلاح

أكد الرئيس الأمريكيأن الولايات المتحدة دمّرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن نحوتم تدميرها، وأن الأسطول البحري الإيراني “اختفى تقريباً” نتيجة الضربات العسكرية.وقال ترامب، في مقابلة مع إذاعة، إن واشنطن قادرة على تنفيذ ضربات “قاسية للغاية” من شأنها أن تمنع إيران من التعافي كدولة، مضيفاً: “لكننا نحاول أن نكون جيدين، ولا نقوم بذلك حالياً”.وأوضح أن وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية تتقدم بشكل ملحوظ مقارنة بالجدول الزمني المرسوم، مؤكداً أن “كل شيء يسير على ما يرام” وأن القوات الأمريكية “متقدمة بشكل كبير على التوقعات”.كما أشار إلى أن التقديرات الأمريكية تفيد بأن إيران قد لا تملك حالياً سوى، قائلاً إن البحث عنها لا يزال جارياً، ومعتبراً أن الوقت المتبقي أمامها “قصير”.وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بيّن ترامب أن واشنطن لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها حالياً، موضحاً أن التركيز ينصب في هذه المرحلة علىوأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب أوضاع الإيرانيين الموجودين على أراضيها، مشيراً إلى وجود “الكثير من الأشخاص الجيدين”، مع التأكيد على أن السلطات الأمريكية تواصل مراقبة الوضع “بشكل دقيق”.