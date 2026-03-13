Babnet   Latest update 17:36 Tunis

ترامب: دمرنا معظم قدرات إيران العسكرية ونحاول تفادي أضرار غير قابلة للإصلاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b4379c114272.35057605_qkjepogmlfhin.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 17:11 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمّرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن نحو 90 بالمائة من الصواريخ الإيرانية تم تدميرها، وأن الأسطول البحري الإيراني “اختفى تقريباً” نتيجة الضربات العسكرية.

وقال ترامب، في مقابلة مع إذاعة “فوكس نيوز”، إن واشنطن قادرة على تنفيذ ضربات “قاسية للغاية” من شأنها أن تمنع إيران من التعافي كدولة، مضيفاً: “لكننا نحاول أن نكون جيدين، ولا نقوم بذلك حالياً”.


وأوضح أن وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية تتقدم بشكل ملحوظ مقارنة بالجدول الزمني المرسوم، مؤكداً أن “كل شيء يسير على ما يرام” وأن القوات الأمريكية “متقدمة بشكل كبير على التوقعات”.


كما أشار إلى أن التقديرات الأمريكية تفيد بأن إيران قد لا تملك حالياً سوى سفينة حربية واحدة، قائلاً إن البحث عنها لا يزال جارياً، ومعتبراً أن الوقت المتبقي أمامها “قصير”.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بيّن ترامب أن واشنطن لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها حالياً، موضحاً أن التركيز ينصب في هذه المرحلة على تدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب أوضاع الإيرانيين الموجودين على أراضيها، مشيراً إلى وجود “الكثير من الأشخاص الجيدين”، مع التأكيد على أن السلطات الأمريكية تواصل مراقبة الوضع “بشكل دقيق”.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325384

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
3.98 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-7
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

Babnet Latest update 17:36 Tunis

Babnet

مقالات رأي >>