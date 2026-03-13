أسبوع البورصة: توننداكس يزيد بنسبة 3،1 بالمائة

Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 18:52
      
تطوّر توننداكس، بنسبة 3،1 بالمائة، وأدرك مستوى 15413،59 نقطة، الأسبوع، الممتد من 9 إلى 13 مارس 2026.
 
 وتميّز الأسبوع بتسارع وتيرة حجم المعاملات، مقارنة بالاسبوع المنقضي، لتناهز 60،7 مليون دينار، بفضل تبادل ست كتل من الأسهم، وتعلّق الأمر بأسهم مجمع دليس القابضة (كتلتين بقيمة 2،7 مليون دينار) وأسهم تونس لمجنبات الأليمنيوم (كتلتين بقيمة 2،5مليون دينار)، وأسهم تأمينات مغربية للحياة (كتلتين بقيمة 2 مليون دينار)، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".

  
   وزاد سعر سهم  الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، على مدار الأسبوع، بنسبة 29،5 بالمائة، وأدرك مستوى 7،160 دينار، في حين لم تتجاوز المعاملات على السهم ذاته 3 آلاف دينار.


   وتموقع سهم الشركة التونسية للبلور في خانة الأسهم الأفضل أداء، وزاد سعره بنسبة 7،6 بالمائة وأقفل عند مستوى 16،840 دينار. وراكم السهم معاملات ناهزت 3،7 مليون دينار.
  
  في المقابل، شمل التراجع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، الذي فقد 10،2 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 0،440 دينار، ولم يجذب السهم سوى معاملات بقيمة 9 آلاف دينار.
 
   وتقهقر، بدوره، سهم يونماد، بنسبة 3،2 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 8،810 دينار، واستقطب السهم معاملات بقيمة 2،6 مليون دينار.

  وتميز سهم بنك الأمان، بأدائه هذا الأسبوع، واستحوذ على معاملات بقيمة 5،9 مليون دينار، وأنهى الأسبوع عند سعر 60،700 دينار، بعد تسجيل زيادة بنسبة 5 بالمائة.
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
