المنستير: نشر القائمة الأوّلية للمترشّحين للحصول على رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (لواج) بعنوان 2025

نشرت مصالح ولاية المنستير، اليوم الخميس، القائمة الترتيبية الأوّلية للمترشّحين للحصول على رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من نوع "لواج" بعنوان إسناد سنة 2025.وحُدّد عدد الرخص بـ 99 رخصة تتوزع منها رخصتان لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصية طبقا للقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحماياتهم.وأعلنت الولاية عن فتح باب الإعتراضات لمدة 15 يوما بداية من تاريخ نشر هذه القائمة، داعية الراغبين في الإعتراض إلى تقديم اعتراضاتهم مصحوبة بالمؤيدات في الآجال المحددة.وتم نشر القائمة عقب جلسة للجنة الاستشارية للنقل عقدت اليوم بمقر ولاية المنستير برئاسة والي الجهة وحضور كل الأطراف المعنية. و خُصّصت لعرض القائمة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بها، قبل أن تحظى بالمصادقة بالإجماع من قبل كافة أعضاء اللجنة.وكانت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل قد صادقت خلال جلسة بتاريخ 25 ديسمبر 2025 بمقرّ الولاية، على اعتماد معيار الأقدمية في العمل كسائق لواج لترتيب المترشّحين على مستوى كامل الولاية، تكريساً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.فيض