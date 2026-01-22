Babnet   Latest update 18:10 Tunis

المنستير: نشر القائمة الأوّلية للمترشّحين للحصول على رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (لواج) بعنوان 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/8/louage-160411-2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 17:41 قراءة: 0 د, 50 ث
      
نشرت مصالح ولاية المنستير، اليوم الخميس، القائمة الترتيبية الأوّلية للمترشّحين للحصول على رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من نوع "لواج" بعنوان إسناد سنة 2025.
وحُدّد عدد الرخص  بـ 99 رخصة تتوزع منها رخصتان لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصية طبقا للقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحماياتهم.
وأعلنت الولاية عن فتح باب الإعتراضات لمدة 15 يوما بداية من تاريخ نشر هذه القائمة، داعية الراغبين في الإعتراض إلى تقديم اعتراضاتهم مصحوبة بالمؤيدات في الآجال المحددة.

وتم نشر القائمة عقب جلسة للجنة الاستشارية للنقل عقدت اليوم بمقر ولاية المنستير برئاسة والي الجهة وحضور كل الأطراف المعنية. و خُصّصت لعرض القائمة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بها، قبل أن تحظى بالمصادقة بالإجماع من قبل كافة أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل قد صادقت خلال جلسة بتاريخ 25 ديسمبر 2025 بمقرّ الولاية، على اعتماد معيار الأقدمية في العمل كسائق لواج لترتيب المترشّحين على مستوى كامل الولاية، تكريساً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
فيض

 
 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322360

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>