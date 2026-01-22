Babnet   Latest update 19:08 Tunis

جودو: تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة بالمغرب ب13 عنصرا

Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 19:08 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تشارك تونس في الدورة الدولية المفتوحة للجودو التي ستقام بالعاصمة المغربية الرباط ايام 24 و25 و26 جانفي الجاري الحالي ب13 عنصرا.
وتستهدف المشاركة التونسية في هذا الموعد، الذي سيعرف مشاركة 370 لاعبا يمثلون 47 دولة في كافة الفئات العمرية (اصاغر وصغريات واواسط ووسطيات وأكابر وكبريات)، رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز نسق المنافسة الدولية لقادم المواعيد، وأبرزها دورة تونس الدولية المفتوحة المقررة بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس ايام 13 و14 و15 فيفري القادم.


ويتألف المنتخب التونسي الذي يشرف على تدريبه الثنائي انيس الونيفي ونهال شيخ روحه من كل من أسيل بنور (-40 كغ) ورنيم بن سليمان (-63 كغ) في الصغريات ونرجس هداجي (-48 كغ) في الوسطيات وأمان الله هاروم (-81 كغ) في الاواسط، بالاضافة الى شيماء صيداوي (-52 كغ) ومريم جمور (-57 كغ) ووداد راجحي (-70 كغ) وأريج عقاب (-78 كغ) وزينب الطرودي وسوار الذوادي (+78 كغ) في الكبريات وعلاء الدين بن شلبي (-73 كغ) - ياسين قريشي (-90 كغ) - قصي بن غرس (-100 كغ) في الاكابر.
ويخوض المنتخب التونسي مباشرة اثر نهاية دورة الرباط الدولية المفتوحة تربصا دوليا من 26 إلى 30 جانفي الجاري في الدار البيضاء، بمشاركة الوفد الرياضي ذاته ماعدا ثنائي صنف الصغريات أسيل بنور ورنيم بن سليمان.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322341

