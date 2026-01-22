Babnet   Latest update 16:54 Tunis

ترامب: سنحصل على ما نريده في غرينلاند دون أي تكلفة

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 15:59
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع الحصول على حق الوصول الكامل إلى غرينلاند دون أي تكلفة، مشيرا إلى أن واشنطن ستحصل على كل ما تريده.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، في إشارة إلى مفاوضات الإدارة الأمريكية بشأن غرينلاند: "سنحصل على كل ما نحتاجه. سنحصل على كل ما نريده، وبدون أي تكلفة".

وأضاف: "سنحصل (بموجب الصفقة المستقبلية مع غرينلاند) على كل ما نريده: أمن كامل وإمكانية الوصول الكامل إلى كل شيء. سيكون لدينا من القواعد والمعدات ما نريده".


وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق في دافوس بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف "الناتو"، بسبب غرينلاند. مشيرا إلى أن اتفاقا طويل الأمد بشأن غرينلاند قيد البحث حاليا، واصفا مدته بأنها "أبدية".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها بدءا من الأول من فيفري ضد الدول الأوروبية التي تعارض مطالبه بالسيطرة على غرينلاند لن يتم تفعيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك. وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.
