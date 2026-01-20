حكيمي يكسر صمته ويخاطب الجمهور المغربي بقلب جريح

وكتب حكيمي في منشور طويل على حسابه في موقع "إنستغرام": "بعد أيام عصيبة للغاية، حاولت خلالها استيعاب كل ما حدث، شعرت بحاجة ملحة للتحدث من أعماق قلبي".وتابع نجم باريس سان جيرمان "أود أولا أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب الجلالة (الملك محمد السادس)، على العمل الجبار الذي أنجز لتكون هذه النسخة من كأس إفريقيا دون أدنى شك هي الأفضل في التاريخ، وبتنظيم مشرف على أرض بلادنا. شكرا لكم على الرؤية، والدعم، والحب المستمر لكرة القدم وللمغرب".وأردف "كما أشكر رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، على التزامه الكامل تجاه هذه النخبة الوطنية وإيمانه بنا في كل خطوة من هذا الطريق.. وكيف لي أن لا أشكر الشعب المغربي.. شكرا لكونكم حاضرين في كل مباراة، وفي كل دقيقة، ومع كل انفعال. لقد كنتم "اللاعب رقم 12"، وقوتنا حين كانت الأرجل تثقل والقلوب تتألم. لقد شعرنا بدعمكم داخل المغرب وفي كل ركن من أركان العالم".واستطرد "أريد أن أشكر من أعماق قلبي وليد الركراكي (مدرب المنتخب المغربي) وكافة طاقمه، والأهم من ذلك زملائي اللاعبين، على العمل، والالتزام، والتضحية الكبيرة التي بذلناها معا خلال هذه الكأس الإفريقية. لقد كانت 35 يوما من العيش المشترك، والجهد المتواصل، والانضباط والوحدة. هذا الفريق أثبت للعالم أن المغرب لا يكتفي بالمنافسة فحسب، بل إن المغرب يلهم".وأضاف "اليوم، أصبحت هذه النخبة المغربية فريقا قويا، محترما ومثيرا للإعجاب، تماما كصورة بلد يتقدم بخطى واثقة ويظهر للعالم أنه ينتمي إلى مصاف القوى العظمى في كرة القدم.. لقد جسدت كل حصة تدريبية، وكل مباراة، وكل لحظة تشاركناها، قيم العظمة: الاحترام، العطاء، التواضع، والفخر العظيم بتمثيل أمة بأكملها. لقد حملنا اسم المغرب بكل شرف، وأحيينا الأمل في نفوس الملايين داخل الوطن وخارج حدوده".وأتم حكيمي "هذا المسار لن يتوقف هنا، فما عشناه يشكل قاعدة صلبة للمستقبل. وبهذه الروح، وهذا الاتحاد والطموح، لا حدود لما يمكن لهذا المنتخب تحقيقه. إن المستقبل يبنى مما نزرعه اليوم.. المستقبل واعد. والمغرب سيواصل المضي قدما برأس مرفوعة".. شكرا لكم على كل شيء (ديما مغرب)".