إبراهيم دياز يعتذر لجماهير المغرب بعد إهدار ركلة الجزاء في نهائي كأس أمم إفريقيا
وجّه إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، رسالة مؤثّرة إلى جماهير بلاده، عبّر فيها عن أسفه العميق عقب إضاعته ركلة جزاء حاسمة خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي أُقيم مساء الأحد بالرباط أمام المنتخب السنغالي.
وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، في لحظة حبست أنفاس الجماهير المغربية التي كانت تمني النفس بتتويج طال انتظاره لما يقارب نصف قرن.
وسدّد دياز الركلة على طريقة “بانينكا”، لكن الكرة جاءت ضعيفة وفي وسط المرمى، ليتمكن الحارس السنغالي إدوارد ميندي من التصدي لها بسهولة، ما أبقى النتيجة دون تغيير وأجبر المنتخبين على خوض الأشواط الإضافية، التي حسمها المنتخب السنغالي بهدف دون رد، متوّجًا باللقب القاري.
وعقب اللقاء، نشر دياز بيانًا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيه:
«روحي تؤلمني. لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي. لقد حاربت بكل ما أملك، بقلبي أولًا».
وأضاف:
«لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر من صميم قلبي».
وتابع لاعب ريال مدريد:
«سيكون من الصعب عليّ النهوض، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول. ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي».
وختم رسالته بالتأكيد على عزمه مواصلة المشوار، قائلاً:
«سأستمر في المضي قدمًا حتى أتمكن يومًا ما من ردّ كل هذا الحب، وأن أكون فخرًا للشعب المغربي… ديما المغرب».
وتعكس رسالة دياز حجم الضغط النفسي الذي عاشه اللاعب بعد النهائي، في لحظة فارقة تحوّلت إلى إحدى أبرز محطات الجدل والحسرة في تاريخ الكرة المغربية القاريّة.
90+ 13 | 🇲🇦𝐒𝐀𝐕𝐄— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026
Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg
