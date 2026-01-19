إبراهيم دياز يعتذر لجماهير المغرب بعد إهدار ركلة الجزاء في نهائي كأس أمم إفريقيا

90+ 13 | 🇲🇦𝐒𝐀𝐕𝐄



Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg — UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026

وجّه، نجم المنتخب المغربي، رسالة مؤثّرة إلى جماهير بلاده، عبّر فيها عنعقب إضاعته ركلة جزاء حاسمة خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي أُقيم مساء الأحد بالرباط أمام المنتخب السنغالي.وجاءت ركلة الجزاء في، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، في لحظة حبست أنفاس الجماهير المغربية التي كانت تمني النفس بتتويج طال انتظاره لما يقارب نصف قرن.وسدّد دياز الركلة على طريقة، لكن الكرة جاءت ضعيفة وفي وسط المرمى، ليتمكن الحارس السنغاليمن التصدي لها بسهولة، ما أبقى النتيجة دون تغيير وأجبر المنتخبين على خوض الأشواط الإضافية، التي حسمها المنتخب السنغالي بهدف دون رد، متوّجًا باللقب القاري.وعقب اللقاء، نشر دياز بيانًا عبر حسابه الرسمي علىقال فيه:وأضاف:وتابع لاعب ريال مدريد:وختم رسالته بالتأكيد على عزمه مواصلة المشوار، قائلاً:وتعكس رسالة دياز حجمالذي عاشه اللاعب بعد النهائي، في لحظة فارقة تحوّلت إلى إحدى أبرز محطات الجدل والحسرة في تاريخ الكرة المغربية القاريّة.