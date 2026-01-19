هل تعمّد إهدار الركلة؟ لغز اختيار دياز أسلوب «بانينكا» أمام السنغال

عاشت مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحظات استثنائية في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حين تحوّل اللقاء بين المغرب والسنغال إلىكان بطلها النجم المغربي، في مشهد اختلطت فيه الآمال الكبرى بالخيبة، وفتح بابًا واسعًا للجدل حول واحدة من أكثر لقطات النهائي إثارة.في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء كانت كفيلة بحسم اللقب القاري الغائب منذ نصف قرن. تقدّم دياز لتنفيذها وسط ترقّب جماهيري هائل وضغط نفسي استثنائي، بعد دقائق مشحونة من الاحتجاجات السنغالية على قرار الحكم، بلغت حدّ انسحاب لاعبي السنغال نحو غرف الملابس قبل أن يتدخللاحتواء الموقف وعودة اللعب.

Brahim Diaz with probably the craziest penalty ever taken in a final. He already saw the headlines in the papers the next morning. pic.twitter.com/UBuREw7ApE — Aaron (@aaroncikaya) January 18, 2026

أسلوب «بانينكا» هو طريقة خاصة ومجازِفة لتنفيذ ركلات الجزاء في كرة القدم.



لماذا يُعد أسلوبًا خطيرًا؟



متى يُستعمل عادة؟



لماذا سُمّي «بانينكا»؟



عند التنفيذ، اختار دياز تسديد الكرة على طريقة «بانينكا»، فجاءت ضعيفة وفي منتصف المرمى، ليتصدى لها بسهولة الحارس السنغالي. لحظة صادمة بدّدت حلم الحسم، وأبقت النتيجة على حالها، قبل أن تُحسم المواجهة في الأشواط الإضافية بهدف سنغالي منح اللقب لـ«أسود التيرانغا».هذا الاختيار الفني غير المألوف في لحظة بهذا الحجم فجّر تساؤلات عديدة. فهناك من رأى أنالذي سبق التنفيذ، بما حمله من فوضى وتوقف طويل، أثّر مباشرة في تركيز اللاعب، فاختار أسلوبًا يوحي بالثقة لكنه أخفى توترًا داخليًا. وذهب آخرون إلى قراءةبعد التصدي كمؤشر غذّى الشكوك والتأويلات، دون أن يستند إلى معطيات ملموسة.في المقابل، يستبعد محللون كثر فرضية التعمد بشكل قاطع. فالركلة كانت فاصلة، ولو سُجّلت لغيّرت مسار النهائي ومنحت المغرب لقبًا تاريخيًا، ومن غير المنطقي أن يجازف لاعب بقيمة دياز بسمعته ومسيرته في لحظة تحمل. كما أن أسلوب «بانينكا»، رغم مخاطره، يبقى خيارًا مشروعًا يلجأ إليه لاعبون كبار في مواعيد كبرى، وقد ينجح أو يفشل تبعًا للتفاصيل الدقيقة.بين ضغط اللحظة، وطول التوقف، وحساسية النهائي، يبقى إهدار ركلة ديازسيظل حاضرًا في ذاكرة البطولة، بوصفه لحظة فاصلة جسّدت قسوة كرة القدم، حيث قد تفصل خطوة واحدة بين المجد وخيبة لا تُنسى.يقوم اللاعب في هذا الأسلوب بـ، بدل توجيهها بقوة إلى إحدى الزاويتين، معيمينًا أو يسارًا.لأن نجاحه مرتبط تمامًا بـإذا بقي الحارس في وسط المرمى، تصبح الكرة سهلة الإمساك، وهو ما يجعل هذا الأسلوبخاصة في المباريات الحاسمة.* عندما يكون اللاعب* أو يريد* أو استعراضنُسب الاسم إلى اللاعب التشيكيالذي اشتهر بهذه الطريقة لأول مرة في نهائي كأس أوروبا للأمم سنة 1976، حين سجل ركلة جزاء حاسمة بهذه التقنية، لتصبح منذ ذلك الحينلهذا النوع من التنفيذ.تنجح مع الجرأة… وتتحوّل إلى عبء ثقيل إذا فشلت، خصوصًا في النهائيات.