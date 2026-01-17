منتخب نيجيريا يفوز على مصر بركلات الترجيح ويتوج ببرونزية أمم أفريقيا.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696bd3cecb4806.35566931_fognehqjikpml.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز المنتخب النيجيري المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب المصري بركلات الترجيح 4-2، في المباراة الترتيبية التي جرت اليوم السبت، بعدما انتهى الوقت القانوني بالتعادل صفر-صفر.



وشهدت سلسلة ركلات الترجيح تفوقًا للحارس النيجيري ستانلي نوابالي، الذي تصدى لركلتي محمد صلاح وعمر مرموش، ليمنح بلاده الميدالية البرونزية، رغم تصدي الحارس المصري مصطفى شوبير للركلة الأولى التي نفذها فيسايو ديلي باشيرو.







وجاءت المباراة متوازنة في مجمل فتراتها، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وخلق الفرص. وأهدر محمد صلاح فرصة سانحة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من محمد هاني، فيما أُلغي هدف لأكور أدامز بداعي مخالفة في بداية الهجمة لصالح حمدي فتحي. كما لم يُحتسب هدف أديمولا لوكمان مطلع الشوط الثاني بداعي التسلل.





وبهذا التتويج، رفعت نيجيريا رصيدها إلى تاسع مركز ثالث في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، بينما اكتفى منتخب مصر بإنهاء مشاركته في المركز الرابع.

وجاءت المباراة متوازنة في مجمل فتراتها، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وخلق الفرص. وأهدر محمد صلاح فرصة سانحة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من محمد هاني، فيما أُلغي هدف لأكور أدامز بداعي مخالفة في بداية الهجمة لصالح حمدي فتحي. كما لم يُحتسب هدف أديمولا لوكمان مطلع الشوط الثاني بداعي التسلل.وبهذا التتويج، رفعترصيدها إلىمركز ثالث في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، بينما اكتفى منتخببإنهاء مشاركته في المركز الرابع.