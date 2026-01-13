Babnet   Latest update 21:46 Tunis

صوت مصر لا يهدأ.. شيرين تفوز بجائزة عالمية وسط أزمتها الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69669ef40686b9.32699737_kqhigmnefpojl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 20:36
      
في لحظة إيجابية وسط أزمة صحية ونفسية طاحنة حصدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جائزة أفريما العالمية كأفضل فنانة في شمال إفريقيا لعام 2025 عن ألبومها الناجح "بتمنى أنساك".

وحصدت شيرين التي تلقب بـ "صوت مصر" جائزة الموسيقى الإفريقية "أفريما" في توقيت بالغ الحساسية حيث يتزامن الإعلان مع انتشار واسع لأنباء تتحدث عن تدهور حالتها الصحية والنفسية، ونقلها مؤخرا بسيارة إسعاف، وإقامتها في منزل صديقة لرعايتها بعد عودتها من رحلة علاجية في سويسرا لم تحقق النتائج المرجوة.


ويضم ألبوم "بتمنى أنساك" الذي فازت به بالجائزة مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحا جماهيريا هائلا في مصر والوطن العربي، أبرزها "عسل حياتي" و"عودتني الدنيا أخسر" التي أصبحت من أكثر الأغاني استماعاً وتداولاً في السنوات الأخيرة، و"مازال عالبال" و"اللي يقابل حبيبي".


وتعد هذه الجائزة تأكيدا دوليا على استمرار تألق شيرين فنيا رغم التحديات الشخصية التي تواجهها، حيث يرى الكثيرون أنها جاءت كـ"رسالة دعم وتقدير" من الجمهور والوسط الفني الإفريقي

وجوائز أفريما هي واحدة من أبرز الجوائز الموسيقية في القارة السمراء، حيث تنظم سنويا منذ 2014 برعاية الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى تكريم المبدعين الموسيقيين في مختلف أنحاء القارة.

وتمنح الجوائز في فئات متعددة تشمل أفضل فنان/فنانة في المناطق الجغرافية شمال إفريقيا، غرب إفريقيا، شرق إفريقيا، إلى جانب فئات عامة مثل أفضل أغنية أو ألبوم إفريقي.

وتتربع شيرين عبد الوهاب على عرش أهم نجمات الوطن العربي برصيد فني كبير بدأ مع بداية الألفيات، بعد دويتو غنائي جمعها مع تامر حسني، بجانب أغنيتها الشهيرة "آه ياليل"، التي انطلقت منها في مشوار فني توجته بالعديد من الأعمال الغنائية الهامة.

وفي السنوات الأخيرة واجهت شيرين تحديات صحية ونفسية كبيرة أبرزها مشاكل في الحنجرة وخلافات عائلية وقانونية وأزمة نفسية عميقة أدت إلى سفرها للعلاج في سويسرا ثم عودتها وسط تقارير متضاربة عن حالتها.

ورغم ذلك استطاعت ألبوماتها الأخيرة وخاصة "بتمنى أنساك" أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات العربية، وجائزة أفريما اليوم تعد بمثابة تتويج دولي لإبداعها المستمر.
