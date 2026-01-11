Babnet   Latest update 12:34 Tunis

زفاف يتحول إلى مأساة في باكستان

صورة تعبيرية
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026
      
قالت الشرطة الباكستانية إن انفجار أسطوانة غاز خلال حفل زفاف في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم العروس والعريس.

وقع الانفجار خلال الليل أثناء تجمع الضيوف للاحتفال بالزوجين، مما تسبب في انهيار جزء من المنزل، حسبما قالت شرطة إسلام آباد. وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة أشخاص.


وقالت الشرطة في بيان لها إن الانفجار وقع في منطقة سكنية في قلب المدينة، مضيفة أنها تحقق في سبب الحادث.


وأعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن حزنه الشديد لخسارة أرواح، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وأصدر أوامره للسلطات الصحية بضمان حصول المصابين على أفضل علاج، كما أمر بإجراء تحقيق شامل.
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
