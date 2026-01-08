Babnet   Latest update 15:54 Tunis

ردا على موجة الانتقادات.. اتحاد التنس المصري يصدر بيانا حول مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي

Publié le Jeudi 08 Janvier 2026
      
أكد الاتحاد المصري للتنس أن اللاعبة هاجر عبد القادر غير مسجلة في قوائم الاتحاد، وليست مدرجة كلاعبة في سجلاته الرسمية، وذلك بعد مشاركتها "الكارثية" في بطولة دولية.

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن اللاعبة هاجر عبد القادر التي تحمل الجنسية المصرية والتي شاركت في إحدى البطولات الدولية المقامة في كينيا والمطلوب توضيح عن مشاركتها في هذه البطولة، غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس، وليست مدرجة في أي من قوائم لاعبينا الرسمية.


وأضاف: "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، نعتقد أن اللاعبة تقيم حاليا في كينيا، وقد شاركت في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في نيروبي ببطاقة دعوة استثنائية منحت لها من قبل الاتحاد الكيني للتنس".


وأكد البيان "لم يكن للاتحاد المصري للتنس أي دور، مباشر أو غير مباشر، في ترشيح اللاعبة أو طلب أو الموافقة على منحها هذه البطاقة، ولم يكن الاتحاد المصري للتنس مشاركا بأي شكل من الأشكال في دخول اللاعبة إلى هذه البطولة والمشاركة فيها".


وأوضح البيان: "بناء على ذلك، لا نملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة حيث أن المشاركة وطريقة الحصول على البطاقة لا تخص الاتحاد المصري للتنس لأنها بطولة دولية لا تخضع لاي قواعد أو لوائح الاتحاد المصري إنما تتبع لوائح الاتحاد الدولي للتنس التي تنص على أن كل دولة تنظم بطولة دولية لها الحق في منح بطاقات الدعوة الاستثنائية لأي لاعب يحمل أي جنسية دون تدخل من اتحاده الوطني مما يؤكد أن الاتحاد المصري للتنس ليس له دور ولا يتحمل أي نتائج من مشاركة المذكورة".


وكانت اللاعبة هاجر عبد القادر ظهرت بمستوى ضعيف جدا في بطولة الاتحاد الدولي للتنس التي أقيمت بنيروبي وخسرت بنتيجة ساحقة 0-6 و0-6 أمام الألمانية لورينا شيدل، مما أثار ردود فعل غاضبة حول حقيقة ترشيحها من الاتحاد المصري.
