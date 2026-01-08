Babnet   Latest update 06:50 Tunis

الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية

Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 06:50
      
أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز في اجتماع مع أعضاء البرلمان أن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة.

وقالت رودريغيز: "نحن قوة عظمى في مجال طاقة... لطالما كانت هناك فكرة مفادها ضرورة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال. فنزويلا منفتحة على علاقات الطاقة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يتم تحديد التفاعل الاقتصادي من خلال العقود التجارية. هذا هو موقفنا".



وأضافت: "تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط والغاز. ينبغي أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى... نحن مستعدون لعلاقة قائمة على الاحترام في إطار عقود تحترم القانون الدولي".


وتابعت رودريغيز: "نحن نفكر في كيفية تحويل الاقتصاد إلى محرك لتنمية البلاد... وتُعد صادرات النفط أحد المحركات الاقتصادية. نريد تنويع صادراتنا واستيراد ما لا ننتجه في فنزويلا فقط".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.

وفي هذا السياق، قال ترامب الثلاثاء الماضي إن السلطات الانتقالية في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يلتقي شركات نفط يوم الجمعة، أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
