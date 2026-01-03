‌‏شبكة CBS NEWS: تم اعتقال مادورو من قبل قوات دلتا الأميركية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958f27a1c8842.96869569_jgheqlpimfkno.jpg width=100 align=left border=0>

ذكرت CBS News، في تقرير بثّته فجر السبت، أن قوات خاصة أمريكية تابعة لوحدة دلتا فورس نفذت عملية أدت، وفق روايتها، إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واقتياده خارج البلاد.



ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين — لم تكشف هوياتهم — أن العملية نُفذت في ساعات الصباح الباكر، من دون تقديم تفاصيل حول مكان الاعتقال أو ظروفه، أو الإطار القانوني الذي جرت في سياقه.







وفي السياق ذاته، أوردت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الجيش الأمريكي شنّ “ضربات ناجحة” ضد فنزويلا، مشيرًا إلى أن مادورو “جرى اعتقاله”، بحسب ما ورد في التقرير.





وتُعد “دلتا فورس” من أكثر الوحدات الخاصة نخبوية في الجيش الأمريكي، واشتهرت بتنفيذ عمليات عالية الخطورة خارج الأراضي الأمريكية، من بينها عملية عام 2019 التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم “داعش” السابق أبو بكر البغدادي.



ويأتي هذا التطور، وفق ما أوردته الشبكة، في ظل توتر ممتد في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، حيث تصنف الإدارات الأمريكية المتعاقبة نظام مادورو على أنه "غير ديمقراطي"، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية ومالية واسعة. كما سبق لوزارة العدل الأمريكية أن وجهت اتهامات لمادورو تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وأعلنت عن مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.