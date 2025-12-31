Babnet   Latest update 09:39 Tunis

زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954df337e3466.04990913_ioqkmgehlpjnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 09:29 قراءة: 0 د, 47 ث
      
سيصبح زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك مع دخول عام 2026، لكن من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى يوم رأس السنة الجديدة.

ويخطط فريق ممداني الديمقراطي لإقامة حفلين منفصلين لأداء اليمين غدا الخميس، حفل صغير وخاص مع أسرته في محطة مترو قديمة حوالي منتصف الليل، يليه حدث كبير بعد الظهر سيشمل حفلا عاما في الشارع خارج مبنى البلدية.



وبما أن ولاية رئيس البلدية الجديد تبدأ مباشرة مع بداية العام الجديد، فقد جرت العادة أن يقيم قادة المدينة الجدد حدثين.


فقد أدى رئيس البلدية المنتهية ولايته، إريك آدامز، اليمين الدستورية لأول مرة في ميدان تايمز سكوير بعد وقت قصير من إسقاط الكرة الشهير، بينما أدى سلفه، بيل دي بلاسيو، اليمين الدستورية لأول مرة في منزله في بروكلين.

ومن جانبه، سيؤدي ممداني اليمين الدستورية لأول مرة في محطة مترو الأنفاق السابقة في مبنى البلدية في مانهاتن-وهي إحدى المحطات الأصلية للمدينة على نظام النقل تحت الأرض والمعروفة بأقواسها المبلطة وأسقفها المقببة.

وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321144

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
20°-9
22°-12
22°-14
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026