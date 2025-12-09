Babnet   Latest update 17:14 Tunis

ترامب: أوروبا مجموعة دول متداعية يقودها أشخاص ضعفاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6938456d7e3911.17063657_pnfjqokegihml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 16:50
      
ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأوروبا ووصفها بـ"مجموعة دول متداعية يقودها أشخاص ضعفاء"، مشيرا إلى أنه سيدعم مرشحين سياسيين أوروبيين يتوافقون مع رؤيته للقارة.

وفي مقابلة مع صحيفة POLITICO، انتقد ترامب الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين في أوكرانيا.



وقال ترامب عن القادة السياسيين الأوروبيين: "أعتقد أنهم ضعفاء. لكنني أعتقد أيضا أنهم يريدون أن يكونوا على درجة عالية من الصواب السياسي"، مضيفا: "أعتقد أنهم لا يعرفون ما يجب عليهم فعله. أوروبا لا تعرف ما يجب عليها فعله".

وتأتي تصريحات ترامب عن أوروبا في لحظة حساسة للغاية في المفاوضات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا، بينما يعبر القادة الأوروبيون عن قلق متزايد من احتمال تخلي ترامب عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين لصالح روسيا.

وفي المقابلة، لم يقدم ترامب أي تطمينات للأوروبيين في هذا الصدد، وأعلن أن روسيا في موقع أقوى بوضوح من أوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، اهتزت العواصم الأوروبية استياء بعد صدور إستراتيجية الأمن القومي الجديدة لترامب وهي وثيقة تصور إدارة ترامب على أنها في مواجهة مع المؤسسة السياسية الأوروبية السائدة، وتعهدت بـ"زرع المقاومة" ضد الوضع القائم في أوروبا بشأن الهجرة وغيرها من القضايا السياسية الحساسة.


وفي المقابلة، ضاعف ترامب هذا المنظور، واصفا مدنا مثل لندن وباريس بأنها تخضع لضغط متزايد بسبب الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا وقال إنه من دون تغيير في سياسة الحدود "لن تكون بعض الدول الأوروبية دولا قابلة للاستمرار بعد الآن".

وقال إنه لا يعول كثيرا على دور القادة الأوروبيين في محاولة إنهاء الحرب: "إنهم يتحدثون، لكنهم لا يحققون نتائج، والحرب تستمر بلا توقف".

وفي تحد جديد لزيلينسكي، الذي يبدو أنه يعاني من ضعف سياسي في أوكرانيا بسبب فضيحة الفساد، جدد ترامب دعوته لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا.

وقال: "لم تجر انتخابات منذ وقت طويل. يتحدثون عن الديمقراطية لكن وصل الأمر إلى نقطة لم تعد فيها ديمقراطية بعد الآن".


