ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي ويصف بيروقراطيته بـ"الخانقة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693519cd9bd9d2.38935516_oipkmjqflghen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 06:55
      
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصته "إكس"، إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه.

وكتب ماسك في منشور: "يجب القضاء على الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة للدول الفردية حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".

وعلق على البيروقراطية الأوروبية قائلا إنها "تخنق أوروبا ببطء حتى الموت"، كما تساءل عن طبيعة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه شركة "إكس" التي يملكها ماسك توترا مع المؤسسات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. ففي جويلية الماضي، أبلغت المفوضية الأوروبية ممثلي المنصة أنها تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في عدة مجالات، منها شفافية الإعلان وإتاحة البيانات للباحثين. وقد هددت المفوضية بفرض غرامة قد تصل إلى 6% من إجمالي حجم أعمال الشركة السنوي في حال استمرار الانتهاكات.
ودخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في أوت 2023، ويلزم المنصات الرقمية الكبرى بمكافحة المحتوى غير القانوني والمضلل، وضمان شفافية الخوارزميات وتوصيات المحتوى.

وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في أول عقوبة تصدر بموجب قانون الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي.


