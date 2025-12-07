وزير الخارجية الفرنسي: الغرامة المفروضة على منصة "X" هي مجرد البداية

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الغرامة البالغة 120 مليون يورو المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، هي مجرد بداية.وكتب بارو عبر صفحته على منصة "X": "أعلنت القوى الرجعية الدولية استنكارها، لن نسمح لأحد بترهيبنا، الشفافية مهمة إلزامية علينا على المنصات الرئيسية".

L internationale réactionnaire a beau s époumonner, nous ne nous laisserons pas intimider. Chez nous, la transparence s impose aux grandes plateformes. La règle est la même pour tous. Tik Tok l a acceptée, X l a refusée. La Commission européenne a sévi, elle a bien fait. Et ce… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 6, 2025

وتابع: "القاعدة واحدة للجميع، تيك توك قبل شروطنا، وX رفضت، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة وفعلت الصواب. وهذه ليست سوى البداية".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، في إحاطة إعلامية ببروكسل أن المفوضية الأوروبية غرّمت X بمبلغ 120 مليون يورو لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.وفي جويلية، أبلغت المفوضية الأوروبية X بنتائج تحقيقاتها الأولية، والتي تفيد بأن الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات ووصول الباحثين إلى البيانات، وسيؤدي عدم تصحيح هذه الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة