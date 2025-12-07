Babnet   Latest update 08:13 Tunis

وزير الخارجية الفرنسي: الغرامة المفروضة على منصة "X" هي مجرد البداية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69351af35145c6.98807880_lihkfqjogpenm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 06:40 قراءة: 1 د, 8 ث
      
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الغرامة البالغة 120 مليون يورو المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، هي مجرد بداية.
وكتب بارو عبر صفحته على منصة "X": "أعلنت القوى الرجعية الدولية استنكارها، لن نسمح لأحد بترهيبنا، الشفافية مهمة إلزامية علينا على المنصات الرئيسية".




وتابع: "القاعدة واحدة للجميع، تيك توك قبل شروطنا، وX رفضت، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة وفعلت الصواب. وهذه ليست سوى البداية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، في إحاطة إعلامية ببروكسل أن المفوضية الأوروبية غرّمت X بمبلغ 120 مليون يورو لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وفي جويلية، أبلغت المفوضية الأوروبية X بنتائج تحقيقاتها الأولية، والتي تفيد بأن الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات ووصول الباحثين إلى البيانات، وسيؤدي عدم تصحيح هذه الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة


