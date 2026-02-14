Babnet   Latest update 15:25 Tunis

وزارة الأسرة: تنفيذ قرار غلق روضة الأطفال المتعلقة بها شبهة الاعتداء الجنسي على طفل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990798321af65.93291391_pelgfqoimhkjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 14:28 قراءة: 1 د, 34 ث
      
أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قرارًا يقضي بغلق روضة أطفال خاصة تعلّقت بها شبهة اعتداء جنسي على طفل، وذلك طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم السبت، بأنه تمّ تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهوية المختصة، بالتنسيق التام مع والي الجهة.

أخبار ذات صلة:
سماح مفتاح: " أؤكد لكم ان قضية الاعتداء على طفل الثلاث سنوات ستكشف عن الأتعس وأكبر القضايا في بلادنا"‎...

ودعت الوزارة إلى الإشعار الفوري بأي تهديد يمسّ مصلحة الطفل الفضلى، إمّا مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية، أو عبر الرقمين 192 و1809، أو من خلال الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.


كما شددت على خطورة تداول معطيات شخصية وبيانات على بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تمكّن من التعريف بالطفل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل طبقًا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل، والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وهو ما يعرّض مرتكبيه للتتبّع القانوني.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد قررت، أمس الجمعة، الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي التي تعرّض لها طفل بإحدى رياض الأطفال الخاصة، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية.

وأوضحت النيابة العمومية، في بلاغ إعلامي، أنه إثر تقدّم والدة الطفل بشكاية، تم التعامل مع الموضوع بصفة فورية، حيث جرى سماعها وسماع الطفل المتضرر بحضور أخصائي نفسي، ثم عرضه على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة، والاستماع إلى جميع الأطراف العاملة بالمؤسسة المعنية.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا لدى الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات متكررة للتدخل العاجل من قبل السلطات المختصة، وغلق المؤسسة المعنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وذلك عقب تداول تسجيلات صوتية لوالدة الطفل تضمنت معطيات حول ملابسات الواقعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323647

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
13°-11
17°-12
16°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>