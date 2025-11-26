Babnet   Latest update 17:07 Tunis

انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69271f247e8c35.26929966_ijeplfkoqmghn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025
      
أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو عن "السيطرة الكاملة" على البلاد "حتى إشعار آخر"، بعد اعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساو.



وأعلن العسكريون سيطرتهم الكاملة على البلاد وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد.


جرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها.

وتلا العسكريون بيانا في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وأعلن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو بنفسه لمجلة جون أفريك أنه تم اعتقاله يوم الأربعاء 26 نوفمبر، حوالي منتصف النهار، بينما كان داخل مكتبه في القصر الرئاسي. كما اعتُقل في الوقت نفسه رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.

وقال إمبالو إنه لم يتعرض لأي عنف خلال هذا "الانقلاب" الذي قال إن من دبره هو رئيس أركان الجيش. لكن وفق مصادر عدة، فقد سُمع إطلاق نار قرابة منتصف النهار بالقرب من القصر الرئاسي ومكاتب اللجنة الانتخابية، كما انتشر رجال يرتدون الزي العسكري على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر.

وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر فيه النتائج الأولية الرسمية يوم الخميس، وسط توتر سياسي في البلد الذي شهد أربعة انقلابات وعدة محاولات انقلاب منذ استقلاله.

وكان الرئيس المنتهية ولايته عمارو سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس قد أعلنا كلا على حدة فوزهما، ما يعزز احتمال دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.

وشهدت الانتخابات استبعاد حزب المعارضة الرئيسي PAIGC وزعيمه دومينغوس سيموينس بيريرا من السباق، بعدما قضت المحكمة العليا بأن طلباتهما قدمت خارج المهلة المحددة.

يذكر أن انتخابات عام 2019 كانت قد شهدت أزمة استمرت أربعة أشهر بعدما أعلن إمبالو وبيريرا فوزهما في آن واحد.

وكان رئيس بعثة مراقبة "إيكواس" قد أشاد الثلاثاء بـ"السير السلمي" للاقتراع قبل أن تتصاعد التوترات من جديد.

وتعد غينيا-بيساو واحدة من أفقر دول العالم، كما توصف بأنها محطة رئيسية لتهريب المخدرات بين أميركا اللاتينية وأوروبا، في ظل عدم الاستقرار السياسي المزمن الذي تعانيه.


*.*.*