قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924b87ecff5f1.04798674_pmjnlighkqoef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 20:54
      
أعلن قائد "قوات الدعم السريع" أحمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الاثنين، عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة مسجلة "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية.. نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.



وأضاف: "سنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين.. العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون الدولي ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب".

وتابع دقلو: "نوافق على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في السودان باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان"، مضيفا "نأمل أن تضطلع دول الرباعية بدورها في دفع الطرف الآخر للتجاوب مع الهدنة الإنسانية في السودان".


وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه قبول مقترح المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أفريل 2023.

ووصف البرهان خطة الرباعية بأنها "أسوأ ورقة يتم تقديمها لأنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".

وتعهد البرهان بمواصلة القتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، مضيفا: "نحن لسنا دعاة حرب ولا نرفض السلام ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروط".

وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق كافة اتفاقات الهدنة ما أدى الى فشل جهود التفاوض.


