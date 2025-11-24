Babnet   Latest update 07:33 Tunis

ممداني لم يغير موقفه بشأن ترامب "الفاشي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6923f95a85aea4.81500453_lkpfhnqimgeoj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 06:18
      
قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني إنه لا يزال يعتبر الرئيس دونالد ترامب فاشيا، رغم اللقاء الودي الذي جمعهما في البيت الأبيض.

وأكد ممداني لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة أمس الأحد "هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم".



وأوضح ممداني "ما أعجبني في المحادثة التي أجريتها مع الرئيس، هو أننا لم نكن خجلين بشأن نقاط الخلاف والسياسات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".

وأضاف "وجدت أن الاجتماع الذي عقدته مع الرئيس كان مثمرا وأعادنا إلى المواضيع الرئيسية للحملة التي خضناها: تكلفة السكن وتكلفة رعاية الأطفال وتكلفة البقالة وتكلفة المرافق".

وكان ممداني الذي يقدم نفسه على أنه اشتراكي ديمقراطي قد التقى ترامب الجمعة بعد أشهر من تقاذف الاتهامات، حيث تعهد الاثنان بالتعاون من أجل مستقبل المدينة.

وهب ترامب لنجدة ممداني خلال تلقيهما أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض. وعندما سأل أحد الصحفيين ممداني عما إذا كان لا يزال يعتبر الرئيس فاشيا، تدخل ترامب قائلا "لا بأس. يمكنك قول ذلك بكل بساطة (…) هذا أسهل من شرحه. لا أمانع".


وبعد تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن أكبر مدينة في الولايات المتحدة ونشر الحرس الوطني فيها، أشاد ترامب في البيت الأبيض بفوز ممداني التاريخي في الانتخابات، وقال إنه قادر على القيام "بعمل رائع".

وأضاف ترامب مخاطبا سكان نيويورك "سيكون لديكم بالفعل رئيس بلدية رائع. كلما كان أكثر نجاحا، كنت أكثر سعادة. سنساعد الجميع على تحقيق أحلامهم، وعلى أن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية".

وحصل ممداني في الانتخابات البلدية لنيويورك مطلع الشهر الحالي على 50.4% من الأصوات، متقدما على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

ومن المرتقب أن يبدأ ممداني (34 عاما) مهامه رسميا مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية سلفه إريك آدامز في الأول من جانفي/كانون الثاني 2026، ليكون أصغر عمدة للمدينة وأول مسلم يفوز بالمنصب.

المصدر: الجزيرة + وكالات


