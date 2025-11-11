Babnet   Latest update 07:13 Tunis

ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912cb55211910.18533143_kigemlhpnfoqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 06:33
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "على وفاق" مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أن واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لجعل سوريا ناجحة.

وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه مع الشرع: "نحن نتوقع إعلانا عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل، ونريد أن نرى سوريا تصبح دولة ناجحة، وأعتقد أن هذا القائد قادر على ذلك، حقا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك".



وأضاف: "قد قال البعض إن لديه ماضيا صعبا، ونحن جميعا مررنا بماض صعب، لكنه هو أيضا مر بماض صعب، وأعتقد بصراحة أنه لو لم يكن لديه ماض صعب، لما كانت لديه فرصة".

وتابع: "إنه يتعامل بشكل جيد جدا مع تركيا، ومع الرئيس أردوغان الذي يعد قائدا عظيما، وأردوغان مؤيد بشدة لما يحدث في سوريا".

وختم قائلا: "علينا أن نجعل سوريا تنجح، فهي جزء كبير من الشرق الأوسط، وأقول لكم بصراحة إن الأمور تسير بشكل جيد جدا، ونعمل أيضا مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا ومع الجميع، وهذا يحقق نتائج مذهلة".

ووصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع فجر الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ومنذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء العلاقات مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق في عهد الأسد.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.


