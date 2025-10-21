Babnet   Latest update 21:10 Tunis

مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7d87ede03b8.57095592_qejgflkonhmpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025
      
قالت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية لور بيكو إنه تم تقدير حجم الأضرار الناجمة عن السرقة في متحف اللوفر في باريس بنحو 88 مليون يورو.

وأضاف المدعية العام في حديث لمحطة إذاعة RTL : "قدر مدير المتحف حجم الأضرار الناجمة عن السرقة بـ88 مليون يورو".



ووقعت السرقة الأحد بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف نهر السين. وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.

وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن" تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية سطو صباح الأحد في أشهر متاحف العالم.

وذكر وزير الداخلية لوران نونيز أن اللصوص دخلوا متحف اللوفر عبر نافذة باستخدام سلم مُثبّت على رافعة، وقاموا بتقطيع الزجاج باستخدام جهاز قص كهربائي. ولم يستبعد احتمال كونهم أجانب. ثم فروا من مكان الحادث على دراجات بخارية، بعد أن أمضوا سبع دقائق فقط في تنفيذ السرقة. ويعتقد رئيس شرطة باريس السابق أن اللصوص درسوا مسرح الجريمة مسبقا.


