Babnet   Latest update 07:21 Tunis

ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d624a30b8595.19330817_kjhnilgpefqom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 06:27 قراءة: 1 د, 29 ث
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا".



هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، أنه اجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقش خلال زيارته إلى تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إمكانية ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وذلك ردا على اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطين.

وتابع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن "روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية وأن إدارة ترامب لن تقف في طريقه"، فيما نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن "الادعاءات الإسرائيلية أثارت حالة من القلق داخل إدارة ترامب، وذلك بسبب عدم وجود موقف أمريكي واضح بشأن هذه القضية".

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأن "الشاغل الرئيسي الذي أعرب عنه مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية في عدة اجتماعات بهذا الشأن [ضم أجزاء من الضفة الغربية] كان من أن يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاقيات أبراهام وتشويه إرث ترامب".

ومن جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام إسرائيل ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وأكد أن "الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام الدولة الفلسطينية، والإدارة الأمريكية تؤيد إسرائيل في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية".

وحذر سموتريتش السلطة الفلسطينية بالقول: "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع حركة حماس في قطاع غزة".

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم، قائلا "من هنا أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجمع الحكومة، واتخذ قرارا تاريخيا بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي المفتوحة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315483


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:36
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
27°-21
27°-20
28°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    