"صور وفيديوهات مخزية".. مدير مدرسة يرتكب جرائم مشينة في مصر

شهدت مدرسة خاصة للتعليم الثانوي في مصر، واقعة مروعة حيث أقدم مدير المدرسة على التحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي (15 عاما) داخل غرفة المصلى بالمدرسة مقابل إغرائها بهدايا قيمة.



بدأت الواقعة المروعة التي شهدتها مدرسة ثانوي بمحافظة القليوبية يوم الاثنين، في ثالث أيام العام الدراسي الجديد عندما استدعى مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" البالغ من 58 عاما، الطالبة "ر.ا.س" إلى مكتبه تحت ذريعة مناقشة درجاتها ثم استدرجها إلى غرفة المصلى الخاصة بالمدرسة، وعرض عليها هدايا قيمة مثل هاتف محمول وخاتم ذهب مقابل "ملامسة أجزاء من جسدها" مستغلا سلطته وصغر سنها.



وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتعرض الطالبة للتحرش من قِبل مدير المدرسة، وكشفت التحريات أن الطالبة رفضت العرض ودافعت عن نفسها بضربه، واستغاثت بالطلاب والمدرسين الذين حضروا على الفور وأمسكوا بمدير المدرسة، قبل أن تهرب وتتصل بشقيقها الذي أبلغ النجدة فورا.وكشفت التحقيقات أن هذه ليست الحادثة الأولى لمدير المدرسة المتهم؛ حيث اعترف المتهم باستهداف الفتيات "اللاتي يواجهن مشكلات أسرية" لضمان الصمت، وأنه بتفريغ هاتفه أظهر فيديوهات لتعديه على عاملات نظافة ومدرسات، بالإضافة إلى صور خادشة للحياء لطالبات أخريات.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن المدرسة خاصة وليست حكومية، وأنها تواصلت فورا مع الجهات المعنية، وأوضح وكيل الوزارة أن "الوزارة تتعامل بحزم مع أي تهديد لسلامة الطلاب، وتم استبعاد المدير من منصبه وتعيين بديل مؤقتا حتى صدور قرار النيابة".وطالب النشطاء بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، وفتح تحقيقات في حوادث مشابهة، مشيرين إلى أن الطالبة تعاني الآن من صدمة نفسية وتتلقى دعما طبيا.وتشهد مصر حوادث متكررة من التحرش الجنسي في البيئات التعليمية، حيث أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن أكثر من 60% من الطالبات يتعرضن لأشكال من المضايقات في المدارس، وفقا لدراسة نشرت في 2024.وطالب النشطاء بتفعيل قانون مكافحة التحرش (رقم 58 لسنة 2021)، الذي يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه، للحد من تلك الوقائع وحرصا على سلامة الطالبات.