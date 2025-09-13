Babnet   Latest update 07:17 Tunis

أول رد إسرائيلي على القرار الأممي بشأن "حل الدولتين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c50261623ee2.62044228_neqmjlopfgihk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 06:22 قراءة: 0 د, 59 ث
      
عبرت إسرائيل، الجمعة، عن رفضها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المؤيد لإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المساء".



وأضافت: "مرة أخرى، يثبت أن الجمعية العامة عبارة عن سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي العشرات من بنود الإعلان الذي أُقر في هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لحقيقة أن حماس منظمة إرهابية".

وتابعت: "ولا توجد أي إشارة إلى الحقيقة البسيطة وهي أن حماس تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الحرب من خلال رفضها إعادة الأسرى ونزع سلاحها".

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن "القرار لا يقرب من السلام، بل على العكس، يشجع حماس على مواصلة الحرب".
أخبار ذات صلة:
22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. ما هي؟...

وفي ختام البيان، عبرت تل أبيب عن شكرها "لجميع الدول التي لم تمد يدها لهذا القرار المخزي في الجمعية العامة".

واعتمد "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، مع امتناع 12 دولة عن التصويت.

والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في جويلية الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314752


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
33°-24
33°-24
33°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    