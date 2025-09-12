الاحتفاظ بشاب صوّب سلاحا ناريّا مزيّفا نحو دورية أمنية بسيدي بوسعيد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب، بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيّف تجاه دورية أمنية خلال تواجُد "أسطول الصمود" في ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.
وأظهرت التسجيلات المتداولة الشاب الملثم وهو يخرج من سقف سيارة رباعية الدفع موجها سلاحا وهميا نحو سيارة إدارية أمنية، كما ظهر في مقطع آخر وهو يدفع أحد أعوان الأمن.
وأظهرت التسجيلات المتداولة الشاب الملثم وهو يخرج من سقف سيارة رباعية الدفع موجها سلاحا وهميا نحو سيارة إدارية أمنية، كما ظهر في مقطع آخر وهو يدفع أحد أعوان الأمن.
وقد تقرّر تعهيد فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بفتح الأبحاث اللازمة في شأن المظنون فيه، قبل أن يصدر قرار بالاحتفاظ به على ذمّة التحقيق، في انتظار عرضه على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
موزاييك
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314705