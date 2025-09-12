الاحتفاظ بشاب صوّب سلاحا ناريّا مزيّفا نحو دورية أمنية بسيدي بوسعيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب، بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيّف تجاه دورية أمنية خلال تواجُد "أسطول الصمود" في ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.



وأظهرت التسجيلات المتداولة الشاب الملثم وهو يخرج من سقف سيارة رباعية الدفع موجها سلاحا وهميا نحو سيارة إدارية أمنية، كما ظهر في مقطع آخر وهو يدفع أحد أعوان الأمن.

