Babnet   Latest update 09:34 Tunis

العبيدي: "أسطول الصمود مجرّد فلكلور والرد الحقيقي مسؤولية الأنظمة العربية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3c9b7414f26.36308305_mfnjgkilohqpe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 08:12 قراءة: 1 د, 30 ث
      
في مداخلة هاتفية على موجات إذاعة الجوهرة أف أم ضمن برنامج صباح الورد مع خليفة بن سالم وحاتم عمارة، علّق الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على الجدل المرافق لاستقبال تونس أسطول الصمود الذي انتقل من سيدي بوسعيد إلى ميناء بنزرت وسط حضور جماهيري واسع.

التداعيات السياسية على تونس


أوضح العبيدي أن استقبال القافلة في تونس يضع البلاد في موقع حساس على المستوى الدبلوماسي، خصوصًا وأنها تُعدّ الدولة الوحيدة جنوب المتوسط التي فتحت أبوابها لهذه المبادرة، وهو ما أثار تباينًا في مواقف الرأي العام بين مؤيدين يرونه التزامًا وطنيًا وشعبيًا تجاه القضية الفلسطينية، وآخرين متخوفين من انعكاساته على الوضع الداخلي والخارجي.


ارتباك إسرائيلي وزيارات دبلوماسية

اعتبر أن ما وصفه بـ"الشوشرة" التي أحدثها الأسطول أحرجت إسرائيل وأربكت حلفاءها، مشيرًا إلى تكثّف الزيارات إلى تونس من مختلف العواصم في الـ48 ساعة الأخيرة، بما يكشف عن تناقض المصالح الدولية حول ما يجري.
أخبار ذات صلة:
تريدون دعم غزة ام تحويل تونس الى غزة!!!...

البعد الإقليمي والدولي

شبّه العبيدي الوضع الراهن في الشرق الأوسط بصراعات تاريخية كالصراع بين الإمبراطوريتين الفارسية والتركية، معتبرًا أن الأمر لا يخلو من ضغوط سياسية واستخباراتية تمارسها قوى كبرى، وأن العرب مطالبون بالعمل على إصلاح أنظمتهم الداخلية قبل الانخراط في تحركات قد تجر بلدانهم إلى أزمات أعمق.
واعتبر العبيدي أنّ ما يحدث من حراك أسطول الصمود هو أشبه بـ"فلكلور" في نظر الغرب، موضحا أنّه "حتى لو تفرّق هذا الحراك بعد حين، فإنه يظلّ مجرّد احتجاج فلكلوري، في حين تبقى مسؤولية إيقاف العدوان على الفلسطينيين من مشمولات الأنظمة العربية الرسمية والجامعة العربية والكيانات الإقليمية".

وختم بأن ما يعيشه الشارع العربي اليوم من إحباط وانقسام يعكس حجم التحديات الثقافية والسياسية التي تواجهها المنطقة، مؤكّدًا أن المعركة الأساسية هي معركة وعي ومجتمع.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314697


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    