أسطول الصمود يؤجّل انطلاق رحلته بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت هيئة أسطول كسر الحصار عن غزّة عن تأجيل انطلاق الأسطول العالمي، الذي كان مبرمجًا اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة مساءً من ميناء سيدي بوسعيد، إلى غد الخميس أو بعد غد الجمعة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وعدم استكمال الإجراءات اللوجستية.
وشهد ميناء وشاطئ سيدي بوسعيد صباح اليوم توافد الآلاف من التونسيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأسطول، مؤكدين مساندتهم الثابتة للقضية الفلسطينية ورفضهم المستمر للحصار المفروض على قطاع غزّة.
كما رافقت هذا التجمع أنشطة شعبية وثقافية تمثلت في رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التضامنية، في أجواء طغت عليها الحماسة وروح الوحدة مع الشعب الفلسطيني.
Crowds gather to send off the Global Sumud Flotilla as it sails for Gaza, determined to break the illegal siege, open a humanitarian corridor, and confront the genocide of the Palestinian people. pic.twitter.com/fpbm7sxMoR— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 10, 2025
