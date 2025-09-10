Babnet   Latest update 20:11 Tunis

أسطول الصمود يؤجّل انطلاق رحلته بسبب سوء الأحوال الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1c6b54fd400.41355659_inqjmgopfelhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 19:38
      
أعلنت هيئة أسطول كسر الحصار عن غزّة عن تأجيل انطلاق الأسطول العالمي، الذي كان مبرمجًا اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة مساءً من ميناء سيدي بوسعيد، إلى غد الخميس أو بعد غد الجمعة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وعدم استكمال الإجراءات اللوجستية.

وشهد ميناء وشاطئ سيدي بوسعيد صباح اليوم توافد الآلاف من التونسيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأسطول، مؤكدين مساندتهم الثابتة للقضية الفلسطينية ورفضهم المستمر للحصار المفروض على قطاع غزّة.



كما رافقت هذا التجمع أنشطة شعبية وثقافية تمثلت في رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التضامنية، في أجواء طغت عليها الحماسة وروح الوحدة مع الشعب الفلسطيني.




0 de 0 commentaires pour l'article 314615


