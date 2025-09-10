أسطول الصمود يؤجّل انطلاق رحلته بسبب سوء الأحوال الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1c6b54fd400.41355659_inqjmgopfelhk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت هيئة أسطول كسر الحصار عن غزّة عن تأجيل انطلاق الأسطول العالمي، الذي كان مبرمجًا اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة مساءً من ميناء سيدي بوسعيد، إلى غد الخميس أو بعد غد الجمعة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وعدم استكمال الإجراءات اللوجستية.



وشهد ميناء وشاطئ سيدي بوسعيد صباح اليوم توافد الآلاف من التونسيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأسطول، مؤكدين مساندتهم الثابتة للقضية الفلسطينية ورفضهم المستمر للحصار المفروض على قطاع غزّة.

